İşgalci İsrail’den Doğu Kudüs’te 51 Filistinliye Gözaltı!

İşgalci İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs’ün İseviye mahallesinde bulunan çok sayıda eve baskın düzenlenerek arama yapıldığı belirtildi.

AA’da yer alan habere göre, açıklamada, söz konusu baskınlarda “terör ve isyana karıştıklarından” şüphelenilen 51 Filistinlinin gözaltına alındığı ifade edildi.

Çok sayıda polisin katıldığı baskınlarda gözaltına alınan Filistinlilerin, bugün mahkemeye sevk edileceği kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te sık sık evlere baskın düzenleyen işgalci İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İşgalci İsrail’in hapishanelerinde 300’ü çocuk olmak üzere yaklaşık 7 bin Filistinli bulunuyor.