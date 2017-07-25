İşgalci İsrail Ürdün’de Protesto Edildi
İsrail Büyükelçilik kompleksinde pazar günü İsrail büyükelçilik koruması tarafından vurularak öldürülen Ürdünlü el-Cevavde'nin cenazesine katılan Ürdünlüler İsrail’i olayı protesto etti.
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Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail Büyükelçilik kompleksindeki binalardan birinde meydana gelen ve 2 Ürdünlünün hayatını kaybettiği olay Ürdünlüler tarafından protesto edildi.
Amman'da İsrail Büyükelçilik kompleksindeki binalardan birinde pazar günü İsrail büyükelçilik koruması tarafında vurularak öldürülen Ürdünlü Muhammed Zekeriya el-Cevavde'nin cenazesine katılan Ürdünlüler, yaşanan olayı protesto etti.
Cevavde'nin naaşı, başkent Amman'da omuzlarda taşınarak defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.
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