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İşgalci İsrail Ürdün’de Protesto Edildi

İşgalci İsrail Ürdün’de Protesto Edildi

İsrail Büyükelçilik kompleksinde pazar günü İsrail büyükelçilik koruması tarafından vurularak öldürülen Ürdünlü el-Cevavde'nin cenazesine katılan Ürdünlüler İsrail’i olayı protesto etti.

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Ürdün'ün başkenti Amman'da İsrail Büyükelçilik kompleksindeki binalardan birinde meydana gelen ve 2 Ürdünlünün hayatını kaybettiği olay Ürdünlüler tarafından protesto edildi.

Amman'da İsrail Büyükelçilik kompleksindeki binalardan birinde pazar günü İsrail büyükelçilik koruması tarafında vurularak öldürülen Ürdünlü Muhammed Zekeriya el-Cevavde'nin cenazesine katılan Ürdünlüler, yaşanan olayı protesto etti.

Cevavde'nin naaşı, başkent Amman'da omuzlarda taşınarak defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı.

 

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