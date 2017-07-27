İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'nın Kapısındaki Bariyerleri de Kaldırdı

Siyonist İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı. Korkulukların kalkmasının ardından Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) kapısında toplanan Kudüs halkı kutlama yapıyor.

Zafer'in Kutlu olsun Ey Kudüs...

Sevinin Ey Ehli Kudüs... Sevinin Ey Kudüs'ün şanlı yiğitleri...

pic.twitter.com/Q6uK1h1XfV — Muhammed #FreeQuds (@anadolusani) 27 Temmuz 2017

Vakıf sabah karar için toplanacak

Tekbir getirerek Filistin marşları söyleyen halkın arasında Aksa Vakfı yetkileri de bulunuyor. Esbat Kapısı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Ömer Kisvani, "Mescid-i Aksa'da inceleme yapması için görevlendirdiğimiz teknik heyetin çalışmasının tamamen bitmesini bekleyeceğiz. Aksa'ya girip girmeme kararında aceleci davranmayacağız. Sabah 9'da bir toplantı yaparak ne karar vereceğimizi değerlendireceğiz." dedi.

SONDAKKA:İsrail polisi dedektörlerin ardından Müslümanların talebi doğrultusunda Mescid-iAksa'nın kapısındaki demir bariyerleri de söktü #AA pic.twitter.com/DF3TKle9gU — Turgut Alp Boyraz (@turgutalpboyraz) 26 Temmuz 2017

SONDAKKA:

İsrail polisi Mescid-i Aksa'nın kapısındaki demir korkulukları kaldırdı

Aksa'nın kapısında toplanan Kudüslüler kutlama yapıyor #AA pic.twitter.com/Du5yimnXkF — Turgut Alp Boyraz (@turgutalpboyraz) 26 Temmuz 2017

Korkulukların kalkmasının ardından basına yazılı bir açıklama gönderen Mescid-i Aksa Vakfı Basın Sözcüsü Firas Dibs de "Vakıf olarak halkımızın sebat ve fedakarlığını selamlıyoruz. Bundan sonra nasıl bir adım atacağımızı inceleyip karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.