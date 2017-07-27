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İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'nın Kapısındaki Bariyerleri de Kaldırdı

İşgalci İsrail Mescid-i Aksa'nın Kapısındaki Bariyerleri de Kaldırdı

Mescid-i Aksa'nın kapılarına konulan kokulukların kalkmasının ardından Aksa'nın Aslanlı kapısında toplanan Kudüs halkı kutlama yapıyor.

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Siyonist İsrail Güvenlik Kabinesinin önceki gece verdiği karar üzerine Mescid-i Aksa'nın kapılarındaki dedektörleri söken polis, kapılarda kalan demir korkulukları da kaldırdı. Korkulukların kalkmasının ardından Mescid-i Aksa'nın Aslanlı (Esbat) kapısında toplanan Kudüs halkı kutlama yapıyor.

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Vakıf sabah karar için toplanacak

Tekbir getirerek Filistin marşları söyleyen halkın arasında Aksa Vakfı yetkileri de bulunuyor. Esbat Kapısı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Ömer Kisvani, "Mescid-i Aksa'da inceleme yapması için görevlendirdiğimiz teknik heyetin çalışmasının tamamen bitmesini bekleyeceğiz. Aksa'ya girip girmeme kararında aceleci davranmayacağız. Sabah 9'da bir toplantı yaparak ne karar vereceğimizi değerlendireceğiz." dedi.

Korkulukların kalkmasının ardından basına yazılı bir açıklama gönderen Mescid-i Aksa Vakfı Basın Sözcüsü Firas Dibs de "Vakıf olarak halkımızın sebat ve fedakarlığını selamlıyoruz. Bundan sonra nasıl bir adım atacağımızı inceleyip karar vereceğiz." ifadelerini kullandı.

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