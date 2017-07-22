İşgal Güçleri Arap Milletvekillerini Tartakladı

Alınan bilgiye göre, İsrail meclisindeki Arap milletvekillerinden Usame es-Sadi ve Cemal Zahalka, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurulan dedektörleri protesto etmek ve Filistinlilere destek vermek için Doğu Kudüs'teki Selahaddin Caddesi'ne geldi.

2 MİLLETVEKİLİNİ DARP ETTİLER

Cuma namazını diğer Filistinlilerle birlikte kılmak isteyen milletvekillerine İsrail polisi izin vermedi. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, her iki milletvekilinin de polis tarafından tartaklandığı görüldü.

Mescid-i Aksa yakınındaki Selahaddin Caddesi başta olmak üzere işgal altındaki Doğu Kudüs'ün farklı bölgelerinde, meydanlarda kılınan cuma namazından sonra İsrail polisi cemaate güç kullanarak müdahale etti. Çıkan olaylar sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, onlarcası yaralandı.

İsrail, Mescid-i Aksa'nın kapılarına kurduğu metal dedektörler vasıtasıyla Aksa Vakfı tarafından kontrol edilen Harem-i Şerif'te egemenlik sağlamak istiyor.

Filistin halkı, metal dedektörlerin güvenlik gerekçesiyle değil Aksa üzerinde hakimiyet kurma amaçlı olduğunu düşünüyor. İsrail'in, Aksa'yı yönetme hakkını resmi olarak tanıdığı Aksa Vakfı'na danışmadan attığı bu tek taraflı adımın kabul edilmesi halinde bunu daha ileri adımların takip edeceğini belirten Filistinliler, böylece Aksa'nın zamansal ve mekansal olarak bölünüp Yahudilere tahsis edilmesinden ve ellerinden alınmasından endişe ediyor.