İşgal Güçleri 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İşgalci İsrail askerlerinin, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde 12 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Yahudi yerleşimcilere yönelik şiddet olaylarına karıştığı iddia edilen 12 Filistinli gece düzenlenen baskınlarla gözaltına alındı. Gözaltıların Batı Şeria'nın El-Faria, Tubas, Cenin Mülteci Kampı, Cenin, Er-Ram, Beyt Ummer ve Anata bölgelerinde gerçekleştiği kaydedildi.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te evlere sık sık baskınlar düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.