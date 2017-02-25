İran’ın Suriye’de Ne İşi Var?

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25.02.2017 13:33
İran’ın Suriye’de Ne İşi Var?
Yeni yazısında İran’ın Suriye politikasını mercek altına alan Selahaddin Eş Çakırgil, öne çıkan çelişkilerin yanı sıra Ali Ekber Velayeti’nin Türkiye’ye yönelik son tehditlerini de değerlendiriyor.

Selahaddin Eş Çakırgil’in yazısı şöyle:

Suriye’deki ‘Tencere Dipleri..‘

İki ay öncelerde, Haleb, Beşşar Esed rejimi güçlerinin eline düşerken, asıl sevinç çığlıkları İran’dan yükselmişti, ‘Büyük zafer..‘ diye.. Halbuki o sırada , Haleb’den dünyaya DEAŞ’çıların karşı kutbu  mesâbesindeki‚ ‘Haşd-i Şa’bî (Halk Gönüllüleri) denilen ve belli bir mezhebe bağlı fanatik milis güçlerinin işledikleri cinayetlerin feryad ve görüntüleri ulaşıyordu.

O haberlerin vicdan sızlatan etkisiyle, İran‘ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde yüzlerce insanın katıldığı bir gösteride, Merg ber lânetullah.. ( Lânetullah‘a ölüm.) sloganının bile dillendirildiğini bir yazımda elem duyarak aktarmıştım.

O lanetlemeden hedef, herhalde tek kişi olmayıp, kendilerine ‘âyetullah‘ sıfatıyla bir kudsiyet nisbet edenlerin işlettikleri cinayetlere bir tepki sözkonusu idi.

Nitekim, daha sonra aynı konsolosluktan bazı kardeşlerle görüştüğümüzde, ‘On yıllardır bizim yanımızda olan müslüman kitleleri bugün bizim karşımıza ve daha düne kadar bize küfreden ateist, laik, komunist-maocu vs‘leri de bizim yanımıza çekebilen siyasetin yanlışlığı  düşünülmelidir.‘  demişlerdi, fısıltıyla..

*

İran makamları , ‘Suriye Buhranı’nın başından beri‚ ‘Beşşar Esed bizim kırmızı çizgimizdir.. ondan asla vazgeçmeyiz‘ deyip dururken; bir kişinin iktidarının korunması için yarım milyondan fazla insanın ölümüne ve bütün bir ülkenin virâneye dönüşmesine ve 7 milyon insanın da yerlerini- yurtlarını terkedip başka diyarlara sığınmalarına mecbur kaldıkları büyük felakete destek verdiklerinin yanlışlığını göremediler, göremiyorlar. (…)

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