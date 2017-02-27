İran’ın Can Simidi Maliki

»Ana Sayfa»Irak
27.02.2017 23:24
İran’ın Can Simidi Maliki
ABD eski Başkanı Barack Obama'dan kötü bir dış politika mirası devralan yeni başkan Donald Trump'ın İran'a yönelik geliştirdiği sert söylem üzerine bölgede dengeler ve kartlar bir kez daha karılıyor.

Çetiner Çetin / Yeni Şafak

ABD'nin İran'ı hedef alan politik söylemlerini takiben Tahran'ın Irak'ta Şii kartını bir kez daha açtığı konuşuluyor. Tahran yönetiminin son 3 haftada 2 kez eski başbakan Maliki ile görüştüğü ifade ediliyor. Görüşmenin, ABD yönetiminin mevcut Irak Başbakanı Haydar İbadi üzerindeki baskıyı artırmasını takiben gerçekleşmesi dikkat çekti.

IKBY'DEN TEPKİ

Tahran'ın İbadi yerine yeniden Maliki'yi başbakanlık koltuğuna oturtmak istediğine yönelik haberlerin, Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde (IKBY) rahatsızlık oluşturduğu da gelen haberler arasında. Barzani yönetiminin olası bir Maliki başbakanlığında masaya 'bağımsızlık kartı'nı sürmeye hazırlandığı iddia edildi. IKBY, ilk adım olarak önümüzdeki süreçte yapılacak ilk Irak parlamento seçimlerine katılmayacağını resmi olarak Bağdat'a iletmişti.

GERİLİM ARTIRAN TATBİKAT

İran Ordusu Deniz Kuvvetleri'nce planlanan “Velayet-95" isimli deniz tatbikatı İran'ın güneyindeki uluslararası sularda başladı. Tatbikat stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'ndan başlayarak Bab-ül Mendep Boğazı'na kadar uzayan 2 milyon kilometrekarelik bir alanda gerçekleşiyor. Bölgede bir ABD donanması da bulunuyor. İran'ın füze testlerinin ardından, ABD ile ilişkileri gerilmişti.

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