İrancı Şebbihaların Oyununa Tepkiler Devam Ediyor

Konuyla ilgili ilk tepkiyi programa konuk olacak isimler arasında adı geçen gazeteci-yazar Adem Özköse gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan gazeteci-yazar Adem Özköse, bu programda İran, Hizbulesed ile Haşdi Şabi çetesinin Irak ve Suriye’deki cinayetlerine alkış tutan isimlere yer verilmesine tepki göstermiş ve katılmayacağını söylemişti.

Adem Özköse'nin açıklaması >>>

Bir Açıklama da İHH’dan

Tepkilerin artması üzerine İnsani Yardım Vakfı İHH da bir açıklama yaparak, söz konusu Şebbiha sözcülerinin programa katılacağının kendilerine bildirilmediğini belirterek bir kumpas endişesi taşıdıklarını kaydetti.

İHH’nın konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Tepkiler Devam Ediyor

Adem Özköse ve İHH’nın ardından programda adı konuk konuşmacı listesinde yer alan birçok isimden daha tepki açıklamaları yapıldı.

Ahmet Varol ve İhsan Şenocak attıkları twitlerde konuya tepki göstererek katılmayacaklarını belirtirken Şemsettin Özdemir ise adının kendisine haber verilmeksizin konuk listesine yazıldığını söyledi.

Açıklama: Aksa İçin Ortak Ses programına kimlerin katılacağını bilmiyordum. Haşdi Şabi sözcülerinin de yer aldığını öğrendim katılmayacağım — Ahmet Varol (@ahmetvarol2012) 20 Temmuz 2017

Adem kardeşimin de belirttiği gibi,Suriyede Ümmetin kızlarını kirleten katilleri destekleyenlerle aynı platformda olmamız söz konusu olamaz. https://t.co/JtHZnhw4GU — İhsan Şenocak (@ihsansenocak) 20 Temmuz 2017

NOT:Mescidi aksa platformu adına yapılacağı duyurulan proğramdaki isim Bana aitse benim haberim olmadan kullanılmıştır.DUYURULUR. — Şemseddin Özdemir (@semsettinozdmr) 20 Temmuz 2017

Bu açıklamalardan sonra şimdi bu kumpası kimin kurduğu merak ediliyor…