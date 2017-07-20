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  4. İrancı Şebbihaların Oyununa Tepkiler Devam Ediyor
İrancı Şebbihaların Oyununa Tepkiler Devam Ediyor

İrancı Şebbihaların Oyununa Tepkiler Devam Ediyor

Mescid-i Aksa’ya yönelik ablukaya dikkat çekmek için tertiplenen “Aksa İçin Ortak Ses” programına İrancı Şebbihaların da çağrılmasına tepkiler devam ediyor.

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Konuyla ilgili ilk tepkiyi programa konuk olacak isimler arasında adı geçen gazeteci-yazar Adem Özköse gösterdi.

Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından bir açıklama yapan gazeteci-yazar Adem Özköse, bu programda İran, Hizbulesed ile Haşdi Şabi çetesinin Irak ve Suriye’deki cinayetlerine alkış tutan isimlere yer verilmesine tepki göstermiş ve katılmayacağını söylemişti.

Adem Özköse'nin açıklaması >>>

Bir Açıklama da İHH’dan

Tepkilerin artması üzerine İnsani Yardım Vakfı İHH da bir açıklama yaparak, söz konusu Şebbiha sözcülerinin programa katılacağının kendilerine bildirilmediğini belirterek bir kumpas endişesi taşıdıklarını kaydetti.

İHH’nın konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklama şöyle:

 

Tepkiler Devam Ediyor

Adem Özköse ve İHH’nın ardından programda adı konuk konuşmacı listesinde yer alan birçok isimden daha tepki açıklamaları yapıldı.

Ahmet Varol ve İhsan Şenocak attıkları twitlerde konuya tepki göstererek katılmayacaklarını belirtirken Şemsettin Özdemir ise adının kendisine haber verilmeksizin konuk listesine yazıldığını söyledi.

 

 

 

Bu açıklamalardan sonra şimdi bu kumpası kimin kurduğu merak ediliyor…

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