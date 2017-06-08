İran Zanlıların Kimliklerini Açıkladı

İran Meclisi ve Humeyni'nin türbesine düzenlenen saldırılarda ölü ele geçirilen 5 saldırganın fotoğraflarının yayınlandığı yazılı açıklamada, saldırganların IŞİD üyesi oldukları öne sürüldü.

Açıklamada, IŞİD üyesi 5 kişinin örgüte bağlanmalarının ardından Musul ve Rakka'daki saldırılara iştirak ettikleri belirtilerek " Geçen yıl, IŞİD üst düzey yöneticisi Ebu Ayişe'nin emriyle dini merkezlerin bulunduğu şehirlerde saldırılar düzenlemek için ülkeye giriş yapıyorlar. Bu time vurulan darbeyle grup dağıtıldı ve Ebu Ayişe'nin öldürülmesi üzerine ülkeden kaçtılar." şeklinde ifadelere yer verildi.

Söz konusu açıklamada zanlıların isimleri Kayyum, Ebu Cihad, Ramiyn, Seriyas ve Feridun olarak belirtilirken soy isimlerinin ailelerine zarar gelmemesi için açıklanmadığı kaydedildi.