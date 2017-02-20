İran Rejimi Ahvaz Halkının Taleplerini Karşılayacağına Sindirmeye Çalışıyor

İran'ın Ahvaz kentinden büyüyen protestoların ardından Ruhani, Bölge Valisi ve İçişleri Bakanı'yla acil bir toplantı gerçekleştirdi.

İran'ın Ahvaz şehrinde 7. gününe giren protestolarda Devrim Muhafızları Karargahı'nın ateşe verilmesinin ardından Devrim Muhafızları, güvenlik noktalarına yaklaşanların tutuklanacağını açıkladı.

İranlı yetkililer, giderek büyüyen gösterilerin izinsiz olduğunu duyurdu. Bazı Devrim Muhafızları'nın halk tarafından linç edilmesinin ardından Cumhurbaşkanı Ruhani, Bölge Valisi ve İçişleri Bakanı'yla acil bir toplantı yaptı.

İran'ın dini lideri Hamaney de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hükümetin acilen bölgeyle ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

GÖSTERİLERİN NEDENİ ELEKTRİK VE SU KESİNTİSİ

Arap nüfusun yoğun olduğu Huzistan eyaletini etkisi altına alan şiddetli kum fırtınasından kaynaklı elektrik ve su kesintilerinin günlerce giderilememesi nedeniyle halk geçen haftadan bu yana aralıklarla Ahvaz Valiliği önünde gösteri düzenliyor.

Habertürk'te yer alan habere göre İran'da güvenlik güçlerinin göstericilere müdahale ettiği ve gösterilerin yayılmaması için bölgede internetin kesildiği iddia ediliyor. İkinci bir duyuruya kadar valilik önünde protesto gösterilerinin de yasaklandığı duyuruldu.

Bu arada "arabi21.com" adlı haber sitesi, güvenlik güçlerinin gösterilere müdahalesi sırasında Hasan el-Bogbiş adlı bir göstericinin hayatını kaybettiği bilgisini aktardı.