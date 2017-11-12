Irak’ta Askeri Helikopter Düştü: 7 Ölü
Bağdat hükümetine bağlı Hava Kuvvetleri’ne ait bir helikopterin, eğitim uçuşu sırasında düşmesi sonucu içindeki 7 kişinin öldüğü bildirildi.
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Bağdat hükümetine bağlı orduda görevli Teğmen Hakim el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın Bağdat’ın yaklaşık 180 kilometre güneyinde bulunan Vasıt vilayetindeki Şorca bölgesinde düştüğünü belirtti.
Helikopterde bulunan iki pilot ile 5 askerin öldüğünü ifade eden el-Esedi, helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.
el-Esedi, söz konusu bölgede silahlı grupların bulunmadığını, dolayısıyla helikopterin teknik arıza sebebiyle düşme ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.
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