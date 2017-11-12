Irak’ta Askeri Helikopter Düştü: 7 Ölü

Bağdat hükümetine bağlı orduda görevli Teğmen Hakim el-Esedi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri’ne ait bir uçağın Bağdat’ın yaklaşık 180 kilometre güneyinde bulunan Vasıt vilayetindeki Şorca bölgesinde düştüğünü belirtti.

Helikopterde bulunan iki pilot ile 5 askerin öldüğünü ifade eden el-Esedi, helikopterin düşme nedeninin henüz bilinmediğini söyledi.

el-Esedi, söz konusu bölgede silahlı grupların bulunmadığını, dolayısıyla helikopterin teknik arıza sebebiyle düşme ihtimali üzerinde durduklarını kaydetti.