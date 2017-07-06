İnsan Hakları Örgütlerinin Yöneticilerine Gözaltı!

Aralarında Yurttaşlar Derneği, Kadın Koalisyonu, Uluslararası Af Örgütü, İnsan Hakları Gündemi Derneği ile Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden temsilcilerin olduğu 9 kişi polis merkezine götürüldü. Gözaltındakilerin neyle suçlandığına ilişkin avukatlarına bile bilgi verilmedi.

Bir kısmı uluslararası insan hakları örgütleriyle de irtibatlı olan ve Türkiye’de faaliyet gösteren insan hakları kuruluşlarının yönetici ve üyeleri insan hakları savunucularının korunması programı kapsamında meslek içi eğitim toplantısı için Büyükada’da bir raya gelmişlerdi. Toplantılar sürerken otele gelen polis bir ihbar olduğu gerekçesiyle toplu gözaltı işlemi uyguladı.

BBC’nin aktardığına göre polis, Yurttaşlık Derneği’nden Nalan Erkem, Kadın Koalisyonu’ndan İlknur Üstün, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu üyesi Veli Acı, İnsan Hakları Gündemi Derneği’nden Günal Kurşun, Eşit Haklar İçin İzleme Derneği’nden Nejat Taştan, Yurttaşlık Derneği’nden Özlem Dalkıran, eski Mazlum Der'li aktivist Şeyhmus Özbekli ile toplantılara moderatörlük yapan Ali Garawi’yi gözaltına aldı.

Af Örgütü: Müthiş bir rahatsızlık ve öfke duyuyoruz

Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Salil Shetty ise konuyla ilgili bir açıklama yayınlarken şu ifadeleri kullandı:

"Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser'in de aralarında bulunduğu Türkiye'nin önde gelen insan hakları savunucularının; bariz bir şekilde sebepsizce gözaltına alınmış olmaları nedeniyle müthiş bir rahatsızlık ve öfke duyuyoruz.

"Rutin bir eğitime katılan İdil Eser ile diğer insan hakları savunucularının kimse ile görüştürülmeden gözaltında tutulmaları, abes bir suiistimaldir ve ülkede insan hakları aktivistlerinin karşı karşıya bulunduğu riskli durumu göstermektedir."

Haziran ayı başında da Uluslararası Af Örgütü Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç, çok sayıda avukatla birlikte gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.