“İkinci Türkiye’nin İnşası”ndan “İkinci İsrail Komplosu”na Nasıl Gelindi?
IKBY’de yapılması öngörülen ‘Bağımsızlık Referandumu’na günler kalırken red cephesinin sinirleri bir hayli gerilmiş vaziyette. Bu cephenin en temel argümanı “İkinci İsrail” olmakta. Bahadır Kurbanoğlu bir kez daha bu konuyu mercek altına almış.
A+A-
Bahadır Kurbanoğlu’nun Hilal TV televizyonundaki Sözü Esirgemeden programında konuyla ilgili medya ve siyaset çevrelerinde öne çıkan yaklaşımları değerlendirdiği iki videoyu aşağıda ilginize sunuyoruz:
vv
Etiketler : IKBY, Irak Kürdistanı, bağımsızlık referandumu, Sözü Esirgemeden, Bahadır Kurbanoğlu
HABERE YORUM KAT