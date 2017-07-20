Hindistan'da Cumhurbaşkanlığı Koltuğuna cOturdu

Hindistan'da pazartesi günü düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini iktidarın adayı Ram Nath Kovind kazandı.

Times of India'nın haberine göre, başkent Yeni Delhi'de 4 bin 896 ulusal ve yerel temsilcinin oluşturduğu seçmen heyetinin 17 Temmuz'da yaptığı oylamanın sonucu açıklandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisinin (BJP) aday gösterdiği Ram Nath Kovind, oyların yüzde 65,65'ini alarak ülkenin yeni cumhurbaşkanı oldu.

Kovind'in rakibi Kongre Partisinden Meira Kumar ise oyların yüzde 34,35'ini aldı.

İktidar partisi BJP'nin desteğini alan 71 yaşındaki Kovind, ülkedeki kast sisteminde en düşük sınıflardan sayılan Dalit kastına mensup bir avukat.

Kovind, Müslümanlara karşı dini nefreti körüklemekle suçlanan Hindu bir grup olan Ulusal Gönüllüler Birliğine (Rashtriya Swayamsevak Sangh) uzun süredir yakınlığıyla biliniyor.