Hidayet Karaca 'FETÖ Çatı Davası'nda Savunma Yaptı

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
13.02.2017 21:11
Hidayet Karaca 'FETÖ Çatı Davası'nda Savunma Yaptı
Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında Gülen'in de yer aldığı 73 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasında eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca savunma yaptı.

Darbe girişiminden önce açılan ve aralarında Fetullah Gülen'in de yer aldığı 73 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY çatı davasının Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki 11'inci duruşmasına tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, Alaeddin Kaya, Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy, İlhan İşbilen ve Kazim Avcı ile bazı müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Sanık Dilaver Azim ile tutuklu bulunduğu cezaevinden telekonferans sistemiyle bağlantı kurulan duruşmada, sanıklardan Karaca savunmasına başladı. 

İstanbul'da devam eden "Futbolda şikede kumpas" davası ile "Tahşiyecilere kumpas" davalarında da "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığını anlatan Hidayet Karaca, bu davaların birleştirilmesini talep etti.

"İnsanlık tarihi boyunca belki de en anlaşılmaz davanın sanığı olduğunu" söyleyen Karaca, "iddianamenin her satırında hukuka aykırılıklar bulunduğunu, olmayan suçun ısrarla yüklenmek istendiğini, gerçek deliller bulunamayınca iftiralara, niyet okumalara, açık kaynak bilgilerine ve gizli tanık beyanlarına başvurulduğunu" iddia etti.

"Suçlamalar yanlış anlama kaynaklı"

25 yıl gazetecilik yaptığını, daha önce sürekli basın kartı sahibi olduğunu belirten Karaca, "Hakkımdaki tutuklama kararı ve isnat edilen suçlamalar, tamamen Samanyolu Grubu'nun yayınlarından, iftiralardan ve yanlış anlamalardan kaynaklanmaktadır." dedi.

Karaca, hakkındaki soruşturmaların, "gizlilik kararı" olmamasına rağmen tutuklanmasından önce kendinden gizlendiğini, tutuklanana kadar kendisinden kimsenin şikayetçi olmadığını, müşteki ifadelerinin ve bazı delillerin tutuklandıktan sonra temin edildiğini savundu.

Salondan "İnsanların kanına girdiniz" tepkisi

Hidayet Karaca, Samanyolu Yayın Grubu Başkanlığı görevini yürüttüğünü, yayın içeriğinden sorumlu müdürler bulunduğunu, kendisinin hukuksal açıdan içerikten sorumlu tutulamayacağını öne sürdü.

Yayın grubunun hem mahkemeler hem de RTÜK tarafından denetlendiğini ifade eden Karaca, görev yaptığı süre boyunca hiçbir zaman yayınlar nedeniyle mahkeme tarafından çağrılmadığını belirtti.

Karaca'nın ifadesi sırasında salonda izleyici kısmında bulunan bir kişi, "Bu şekilde konuşarak sorumluluğunuzdan kaçamazsınız, bu ifadeler yalan. İnsanların kanına girdiniz." diye bağırdı. 

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Selfet Giray, izleyiciye, "Oradan müdahale etme hakkınız yok. Mahkemede söz almadan kimse konuşmaz. Böyle olursa gereğini yapacağız. Herkes savunmasını yapacak." uyarısında bulundu.

Karaca, savunmasına yarın devam edecek.

İddianamede, sanıkların, 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının yanı sıra 132 yıl 1'er aya kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor. 

AA

  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Eski Merkez Bankası Çalışanlarına FETÖ/PDY Operasyonu10 Şubat 2017 Cuma 17:16
  • AK Parti’yi İşgal Girişimi Davasında 10 Tahliye10 Şubat 2017 Cuma 16:29
  • YÖK'ten KHK'lar İle İlgili Açıklaması Neyi Açıklıyor10 Şubat 2017 Cuma 15:55
  • Merkez Bankası'nda Bylock Operasyonu10 Şubat 2017 Cuma 15:46
  • Uşak'ta 15 Diyanet Çalışanı Gözaltına Alındı10 Şubat 2017 Cuma 15:43
  • Canikli'den İhraç Açıklaması: Yanlış Düzeltilecek10 Şubat 2017 Cuma 13:04
  • MEB'den 33 bin 65 Personel İhraç Edildi10 Şubat 2017 Cuma 12:57
  • Seyidoğlu Baklavaları'nın Patronlarına Müebbet Hapis İstemi10 Şubat 2017 Cuma 12:51
  • Darbeci Askerleri Parmak İzleri Ele Verdi08 Şubat 2017 Çarşamba 14:52
  • Ankara’da ‘FETÖ’ Operasyonu: 10 Gözaltı08 Şubat 2017 Çarşamba 12:58
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Zekiye-Muharrem Baykul Kardeşlerimizin Çocukları Oldu
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    Birleşmiş Milletler Barışı Sağlıyor
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim