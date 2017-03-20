HDP’li Dirayet Taşdemir Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»Hukuk
20.03.2017 16:03
HDP’li Dirayet Taşdemir Gözaltına Alındı
Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen “terör soruşturması” kapsamında Doğubayazıt ilçesinde gözaltına alınan HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, adliyeye sevk edildi.

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, PKK’yı övdüğü, suç işlenmesine teşvik ettiği ve PKK’lıların cenazelerine katıldığı belirtilen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir hakkında “terör örgütü üyesi” olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarılması üzerine harekete geçti.

AA’da yer alan habere göre, ekipler, Taşdemir’i, Doğubayazıt ilçesinin çıkışında otomobilinde gözaltına aldı.

Taşdemir, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

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