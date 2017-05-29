HDP Milletvekili Besime Konca Tutuklandı

HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında Batman'da tutuklandı.

Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "silahlı terör örgütüne üye olmak ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlarından tutuklu yargılanan Konca'nın 3 Mayıs'ta görülen duruşmada tahliye edilmesine savcılığın itirazda bulunmasının ardından itirazı değerlendiren üst mahkeme Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Mayıs'ta Konca hakkında yakalama kararı verdi.

Batman Havalimanında gözaltına alınan Konca, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yürütülen soruşturma kapsamında 13 Aralık 2016'da tutuklanan Konca, mahkeme tarafından hakkında yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmişti.