HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım Gözaltına Alındı

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde "örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek suretiyle örgüt üyeliği", "örgüt propagandası yapmak", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" suçlarından hakkında 6 suçtan iddianame hazırlanan Yıldırım, Adıyaman Havalimanında gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Milletvekili Yıldırım'ın işlemlerinin emniyette sürdüğü öğrenildi.

Yıldırım, 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaların duruşmalarına katılmadığı için geçen hafta hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.