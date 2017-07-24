Hamaney’in Temsilcisi: İran Dibe Vurdu!

İran Lideri Ali Hamaney'in Fars eyaletindeki temsilcisi Ayetullah Esedullah Eymani, İran'da İslam'a karşı ilginin azaldığı, devlet yöneticileri ve "din adamlarına" güvenin kalmadığı eleştirisinde bulundu.

İran'ın Tesnim haber ajansına göre, Şiraz kentinde Cuma İmamları Konferansı'nda konuşan Eymani, "Toplumda İslam'ı yaşamaya karşı kayıtsızlık meydana gelmiştir. Uzmanlar oturmalı bunun sebeplerini araştırmalıdır. Toplumda maneviyat önceden olduğu gibi değil. Bazı aileler dinden uzaklaşıyor. Büyüklere saygı kalmadı, sılayı rahim ve dini değerler rengini yitirdi." dedi.

Helal kazanç ve haramdan uzaklaşma konularına dikkat edilmediğini dile getiren Eymani, "Konuşmalarda haram kazanç ve faizin kötülüğü üzerinde durulmuyor. Bazı din adamları teşrifata (gösteriş) düştüler." değerlendirmesinde bulundu.

Toplumu yönetenlerin sözleri ile yaptıklarının birbirini tutmaması nedeniyle halkın güvenini kaybettiklerini belirten Eymani, "'Din adamlarına' güvenilmiyor. Eskiden güven vardı, ancak yöneticilerin hatalarından dolayı kalmadı." diye konuştu.

Ayetullah Eymani, devlet dairelerine memur alımında da "torpilin ayyuka çıktığına" işaret ederek, rant ve adam kayırmanın İran'da toplumun yöneticilere güvenini kaybetmesine yol açan diğer unsurlardan olduğunu kaydetti.

Kaynak: Haberler.com