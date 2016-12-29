Halep’i Yağmalamaya Devam Ediyorlar!

»Ana Sayfa»Suriye
29.12.2016 14:49
Halep’i Yağmalamaya Devam Ediyorlar!
Doğu Halep’teki tahliyelerden sonra Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli militanlar tarafından tamamen işgal edilen Halep’te yağma sürüyor.

Rusya destekli Beşşar Esed güçleri ve İran destekli milislerle birlikte PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin militanları, sivil ve silahlı direnişçiler tarafından boşaltılan Doğu Halep’teki mahallelerde tüm evleri yağmalıyor.

Yeni Şafak’tan Yılmaz Bilgen’in haberine göre, Halep Yerel Yönetim Meclis Başkanı Breta Hacı Hasan, yaptığı açıklamada, “İşgalciler ayakta kalan her eve girip buldukları her şeyi çalıyorlar.” diye konuştu.

Haleplilerin dörtte üçünün şehri terk etmek zorunda kaldığını da belirten Breta Hacı Hasan, Esed güçlerinin kontrolündeki bölgelerde çalıntı mallar için oluşturulan pazarlar kurulduğunu ve bu durumun işgalin boyutu ve Esed güçlerinin Suriye halkına bakışını yansıtan en iyi örnek olduğunu vurguladı.

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