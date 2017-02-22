Hac Kurası Cuma Günü Çekiliyor
Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, kutsal topraklara gidecek hacı adaylarını belirlemek için gerçekleştirilecek kura çekimi, 24 Şubat Cuma günü Türkiye Diyanet Vakfı Konferans Salonu'nda yapılacak.
Bilgisayar ortamında, basın ve kamuoyuna açık yapılacak kura çekiminde hacı adayları, başvuru yapan 1 milyon 892 bin 724 kişi arasından belirlenecek.
Vatandaşlar, saat 15.00'te başlayacak kura çekiminin sonuçlarına aynı gün saat 23.00'ten itibaren Diyanet İşleri Başkanlığının "http://hac.diyanet.gov.tr" internet adresinden ulaşabilecek.
Kesin kayıtlar 10 Mart'a kadar yapılacak
Kurada "Kesin Kayıt Hakkı" elde edenler, 27 Şubat-10 Mart tarihlerinde "Kesin Kayıt Yaptırabilir" belgesini internet ortamından veya müftülüklerden alarak kayıtlarını yaptırabilecek.
Belirlenen süre içerisinde kesin kayıt yaptırmayanların yerine, kura sırası gözetilerek 16-24 Mart arasında dağıtılan kontenjanlar çerçevesinde kayıtlar alınacak.
Şehit yakını ve gazilerin kayıtları
Hacca gitmek için müracaat eden şehit yakını, anne, baba, eş ve evlenmemiş çocukları ile gazilerin kendisi ve eşlerinin kayıtları ise 16-24 Mart'ta konaklama türüne ait hac ücretini yatırmaları şartıyla il müftülüklerinde yapılacak.
AA
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