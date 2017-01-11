“Gaziantep’teki Saldırıda Terör Bağlantısı Yok”

»Ana Sayfa»Gündem
11.01.2017 22:12
“Gaziantep’teki Saldırıda Terör Bağlantısı Yok”
Gaziantep Valili’ğinin açıklamasında, “Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.” denildi.

Gaziantep Valiliği Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, kentte 10 Ocak’ta meydana gelen İl Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin bilgiler verildi.

Açıklamada, “Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğü’müz birimlerince yapılan çalışmalarda görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hâle getirilen saldırganın M.K. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.” denildi.

Söz konusu saldırıda bir polis memuru çeşitli yerlerinden hafif şekilde yaralanmış, Sağlık Bakanı Recep Akdağ tarafından yapılan açıklamada polis memurunun durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Anayasa Değişiklik Teklifinin İlk Maddesi Kabul Edildi10 Ocak 2017 Salı 23:45
  • Bahadır Kurbanoğlu, Türkiye'nin Suriye Politikasını Değerlendirdi10 Ocak 2017 Salı 23:10
  • Çavuşoğlu, Lavrov ile Telefonda Suriye’yi Görüştü10 Ocak 2017 Salı 22:30
  • Anayasa Değişikliği Teklifi Görüşmelerine Başlandı10 Ocak 2017 Salı 21:37
  • Dışişleri'nden Mısır'daki Bombalı Saldırıya Kınama10 Ocak 2017 Salı 19:44
  • Ankara’da Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasaklandı10 Ocak 2017 Salı 17:31
  • İstanbul’da Okullar Yarın da Tatil10 Ocak 2017 Salı 17:07
  • Camide Kar Biriken Tente Çöktü10 Ocak 2017 Salı 16:15
  • Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’nün Önünde Çatışma Çıktı!10 Ocak 2017 Salı 16:07
  • Almanya’da Müslümanlara Karşı Teknolojik 'Yahudi Yıldızları' Geliyor10 Ocak 2017 Salı 07:26
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    Suriye ve Birleşmiş Milletler
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim