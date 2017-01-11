“Gaziantep’teki Saldırıda Terör Bağlantısı Yok”

Gaziantep Valili’ğinin açıklamasında, “Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.” denildi.

Gaziantep Valiliği Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada, kentte 10 Ocak’ta meydana gelen İl Emniyet Müdürlüğü’ne yönelik silahlı saldırı olayına ilişkin bilgiler verildi.

Açıklamada, “Menfur saldırıya ilişkin Emniyet Müdürlüğü’müz birimlerince yapılan çalışmalarda görevli polis memurlarımız tarafından etkisiz hâle getirilen saldırganın M.K. adlı şahıs olduğu tespit edilmiştir. Olayla bağlantısı olabileceği değerlendirilen 3 kişi gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda olayın terör bağlantısının bulunmadığı anlaşılmıştır.” denildi.