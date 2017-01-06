Florida’daki Havaalanında Silahlı Saldırı

ABD’nin Florida eyaletindeki Fort Lauderdale–Hollywood Uluslararası Havalimanı’nda silahlı bir kişi en az 9 kişiyi vurdu. Bölge şerifi, 5 kişinin öldüğünü duyurdu.

ABD'nin Florida eyaletinde Fort Lauderdale-Hollywood Havalimanı'nda meydana gelen silahlı saldırıda en az 9 kişi yaralandı. Broward County Şerif Ofisi, 5 kişinin öldüğünü ve bir kişinin gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu.

Havalimanında büyük paniğe yol açan saldırı üzerine, tüm giriş ve çıkışlar geçici olarak durduruldu.

Saldırının neden gerçekleştiğini yönünde bir bilgi henüz yok.

Kaynak: DHA, Reuters ve AFP