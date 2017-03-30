Filistinliler “Toprak Günü”nü İhya Ediyor

Toprakları talan edilen, imkanları elinden alınan ve her türlü zulme maruz kalan Filistin halkı, işgal rejiminin Filistin topraklarından geniş bir alanı gasp etmesiyle ilan edilen Toprak Günü’nün 41’inci yıl dönümünü ihya ediyor.

Toprak Günü ifadesi, işgalci İsrail’in 1976 yılında geniş bir Filistin toprağını gasp etmesiyle ilan edildi.

1976’dan şimdiye kadar Filistinliler 30-31 Mart tarihlerinde Toprak Gününü değişik münasebetlerle yad ediyor. Bunun için gösteri ve yürüyüşler yapıyor, konferans ve paneller düzenliyor, basın açıklamalarıyla konu tekrar gündeme taşınıyor.

Filistin Toprak Günü münasebetiyle basın açıklamaları yapan Filistinli direniş grupları, açıklamalarında Filistin halkının toprağına bağlı olduğunu, toprağından taviz vermediğini, verenlere destek vermediğini, toprağının geri alınması için mücadele eden direnişi destekleyip etrafında kenetlendiğini ifade etti.

Siyonist işgal hükümeti 1976 yılının Mart ayında Batı Yaka’nın El-Celil bölgesinde geniş bir bölgeyi gasp etti. Bunun üzerine Filistinliler topraklarının gasp edilmesini protesto etmek için genel grev ilan etti.

Gösterilerin büyümesini istemeyen işgal güçleri Filistin köy ve beldelerine girip göstericilere sert bir şekilde müdahale etti. İşgal güçlerinin baskılarına karşı direnen Filistinliler daha fazla kararlılıkla eylemlerini sürdürdü.

29 Mart tarihinde gösteriler Deir Hanna ve Arrabe beldesine sıçradı. Buradaki müdahaleler daha sert oldu. İşgal güçlerinin saldırması sonucu bir kişi şehit oldu, onlarcası da yaralandı.

Bir kişinin şehit olması, diğer bütün belde ve köylerde gösterilerin düzenlenmesine neden oldu.

30-31 Mart’ta düzenlenen gösteri ve yürüyüşlere saldıran işgal güçleri 6 kişiyi şehit etti, onlarcasını yaraladı.

Filistinliler bu günü “Filistin Toprak Günü” ilan ederek, her yıl Mart’ın sonunda ihya edip, olup bitenler hakkında yeni nesilleri bilinçlendiriyor.

FİEM