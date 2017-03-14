“Filistinli Basil el-A’rac’ın Şehadeti”

»Ana Sayfa»Yorum Analiz
14.03.2017 08:56
“Filistinli Basil el-A’rac’ın Şehadeti”
Batı Şeria’nın Ramallah kentinde işgalci İsrail güçleri tarafından katledilen Basil el-A’rac hakkında değerlendirmelerde bulunan Ahmet Cemil Azm, “Onun şehadeti, birçok kişiyi, ulaşmak istediği şey üzerinde düşünmeye teşvik edecektir.” diyor.

Filistinli Basil el-A’rac’ın Şehadeti

Ahmet Cemil Azm / el-Gad

Pazartesi günü (6 Mart 2017) evinde şehit edilen Basil el-A’rac’ın şehadetini farklı kılan birçok husus var. İnsanlar, genelde şehit olduktan sonra eylem yapan Filistinlileri tanıyorlardı. Hâlbuki herkes, Basil’i şehit olmadan önce de tanıyordu. Hem de Basil, 31 yaşında olup herhangi bir gruba veya partiye bağlı değilken.

Basil ile 2014 yılında internet üzerinden tanıştık. Tanışmamız, daha çok tartışmaydı. Birçok kişi de Basil şehit olduktan sonra kendisiyle siyasi ve fikri tartışmalara girdiklerini bana anlattı.

Basil ile tartışmamız, çok sayıda katılımcının katıldığı faaliyetler düzenlemeye çalışan bir grup Filistinli genç üzerineydi. Basil, onları “küçük burjuvazi” diye eleştiriyordu. Tartışmamıza rağmen Basil’in samimiyetinden şüphe etmedim.

Basil, Mısır’da eczacılık okudu ve Filistin’e döndükten sonra bu alanda biraz çalıştı. Daha sonra sivil direniş başta olmak üzere direnişe gönül verdi. Yaptığı faaliyet ve eylemler arasında yerleşimcilerin otobüslerine girip orada protesto gösterisi yapmak, arazilere el konulmasına ve Filistin Yönetimi’nin (el-Fetih) güvenlik siyâsetlerine karşı gösteri düzenlemek, yerleşim yerlerindeki marketlere baskın düzenleyip oraları boykot etmeyen Filistinlileri kınamak yer alıyordu.

Basil, direniş üzerine yaşıyordu. Bir taraftan Filistin içinde dolaşıp İsrail’e karşı savaşanların hikâyelerini topluyordu. Basil, bunu yaparken sanki kendisi, bu eylemi bir daha gerçekleştirecekmiş gibi her şeyi en ince ayrıntısına kadar soruyordu. Aynı zamanda eylemi yapanlara hayrandı ve kendisi de onlardan olmadığı için utanıyordu. Kendisinden küçük olup da eylem gerçekleştirenlerden bahsederken “Ayıp bize.” diyordu. Sanki o, Filistin’de direniş haritası hazırlıyordu. Gerçekten de bazen direniş eylemleri haritası önünde duruyor ve bunları sosyal medyada paylaşıyordu. Tıpkı 2014’teki Gazze savaşıyla dayanışma faaliyetlerinde olduğu gibi.

Diğer taraftan ferdî ve yerel mücadele mekanizmalarını geliştirmek için çalışıyordu. Bunun yanında bu eylemlerin tek bir elden yönetilip siyasi olarak onlar adına taviz verilmesinden de korkuyordu. Belki de sosyal medyadaki halk direnişi üzerinde yaptığı çalışmaları, onun “devrimci bir münevver” olarak tanınmasını sağladı.

Şehitlerin hayatları, Basil’i özendiriyordu. Fakat Filistin Yönetimi’nin resmî gazetecileri de onu tiksindiriyordu. Onlar ise Basil’i ciddiyetsizlikle suçluyor ve işgâle karşı savaşmada kimsenin onu engellemediğini söylüyorlardı.

Basil, barışçıl direnişi büyük oranda terk etmişti. Belki de bunun sebebi bu direnişin engellenmiş olması ve Filistinli gruplar ile Filistin liderliğinin bu direnişi gençleri kapsayacak bir program hâline getirememesiydi. Zaten Basil ve arkadaşları, Filistin Yönetimi tarafından tutuklandılar. Filistin Yönetimi ise güya kontrolü kendi elinde olan A bölgesini korumuyor. İsrail, istediği zaman oraya giriyor ve istediğini tutukluyor. Hâlbuki dünyada olduğu gibi bir yönetimin görevi, kendi vatandaşlarını korumaktır. Bunun yanında Filistin Yönetimi, yerleşim ve işgâl devam ederken silahlı direnişi engellemeye devam etmenin nasıl mümkün olduğu sorusuna da cevap veremiyor.

Basil, belki geliştirmek istediği teoriyi geliştiremedi veya uygulamadan önce şehit oldu. Fakat suç, ona yüklenemez. Onun şehadeti, birçok kişiyi, ulaşmak istediği şey üzerinde düşünmeye teşvik edecektir.

Kaynak: Filistin Sahnesi (Sayı: 169)

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Münbiç Denkleminde Fırat Kalkanı Harekâtı’nın Geleceği10 Mart 2017 Cuma 14:46
  • PYD ve IŞİD’e Odaklanmış Bir Suriye Politikası Kime Ne Kazandıracak?10 Mart 2017 Cuma 12:28
  • Referandum Süreci ve Sonrasına Dair Kehanetler10 Mart 2017 Cuma 10:34
  • “Mescidi Aksa’ya Tuzak ve Ezan Yasağı”10 Mart 2017 Cuma 10:03
  • Antalya Zirvesi: Sembol ve Süreçler10 Mart 2017 Cuma 03:34
  • Kifayetsizlikle Yoğrulmuş İhtiras, Siyaseti, Bürokrasiyi, Medyayı Zehirliyor09 Mart 2017 Perşembe 20:15
  • PYD/PKK Kötü de Esed İyi mi?09 Mart 2017 Perşembe 19:13
  • Ya 'Hayır' Çıkarsa?09 Mart 2017 Perşembe 16:20
  • AK Parti’nin Yeni Tezi Ne Olacak?09 Mart 2017 Perşembe 13:55
  • ‘Türkiye’nin İç-Siyaseti, Almanya’nın da İç-Siyasetidir!'08 Mart 2017 Çarşamba 10:28
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    28 Şubat ve Medya
    28 Şubat ve Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim