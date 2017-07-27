“Filistin Halkı Aksa’nın Koruyucusu Olduğunu Kanıtladı”

Gazze’deki Filistinli grup ve kuruluşlar, işgalci İsrail’in 14 Temmuz’dan bu yana Mescid-i Aksa’ya uyguladığı ihlaller ve icraatlarına son vermesinin Filistin halkının zaferi olduğunu belirtti.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, yaptığı yazılı açıklamada, Aksa’da son yaşananların zaferin parlak sayfalarından biri ve işgalin Kudüs ve Aksa’daki yenilgisinin başlangıcı olduğunu belirterek, “Filistin ve Kudüs halkı, Mescid-i Aksa ile Müslüman ve Hristiyanların kutsallarının koruyucusu olduğunu kanıtladı.” ifadesini kullandı.

AA’da yer alan habere göre, son yaşananların, Filistin halkının, hakkına sahip çıktığı, azminin işgal güçleri ve onun baskıcı yöntemlerinden daha güçlü olduğunu teyit ettiğini kaydeden Heniyye, Filistinli direniş gruplarının sarf ettiği ulusal ortak çalışmanın bu başarının etkenlerinden biri olduğunu vurguladı.

“Bu Başarı Ders Niteliğinde”

İslami Cihad Hareketi Siyasi Büro üyesi Muhammed el-Hindi ise gücünü sadece inancı, adaleti ve özgürlüğünden alan mücadeleci Filistin halkının işgalci İsrail’e diz çöktüren zaferinin İslam ümmetine hayırlı olmasını temenni ederek, bu başarının, “kutsallarına dokunulduğunda Filistin halkının direniş ve fedakârlık ruhu karşısında İsrail’in gücünün sınırlı kaldığını” ortaya koyan bir ders niteliğinde olduğunu aktardı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) Siyasi Büro üyesi Meryem Ebu Dakka ise yaptığı açıklamada, işgalci İsrail’in Aksa’daki uygulamalarını kaldırmasını “büyük bir ders” şeklinde değerlendirerek, “İşgal güçleri karşısındaki mücadelemiz devam ediyor. Bu mücadele, Filistin özgürleşinceye kadar devam etmeli.” dedi.

Kudüs ile tüm Filistin toprakları özgürleşinceye kadar Filistin halkından yoluna devam etmesini isteyen Ebu Dakka, Filistinli gruplara işgalci İsrail’in planları karşısında birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

“Birlik ve Direniş İşgali Sonlandırır”

Filistin Yasama Meclisi Başkanı Birinci Yardımcısı Ahmed Bahr, Meclis’te düzenlenen oturumda işgalin varlığına son verilmesi için iş birliği çağrısında bulunarak, bunun da ancak birlik ve direnişle gerçekleştirilebileceğini söyledi.

Bahr, “İsrail’in Filistin halkı ile Müslüman ve Hristiyanların kutsal değerleri karşısındaki planlarını bozmanın şifresi, direniş dili.” diye konuştu.