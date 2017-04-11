Figen Yüksekdağ 1 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı

»Ana Sayfa»Hukuk
11.04.2017 17:59
Figen Yüksekdağ 1 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı
Kesinleşen hapis cezası nedeniyle Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca parti üyeliği düşürülen HDP’nin eski milletvekili Yüksekdağ, “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, hakkında kesinleşen hapis cezası nedeniyle parti üyeliği düşürülen HDP’nin eski milletvekili Figen Yüksekdağ hakkında, İstanbul’da yargılandığı davada “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.

AA’da yer alan habere göre, İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmada, dosya karara bağlandı.

Mahkeme heyeti, sanık Yüksekdağ’ın “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 1 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Heyet, sanığın yargılama sırasında olumlu bir davranış tespit edilemediğinden cezasından bir indirim uygulanmamasını kararlaştırdı.

Etiketler:
  • Yorumlar 0
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Meral Akşener’in Avukatı ‘FETÖ’den Tutuklandı05 Nisan 2017 Çarşamba 12:02
  • Adalet Bakanlığı, 2 Bin 750 Hâkim ve Savcı Adayı Alacak03 Nisan 2017 Pazartesi 14:45
  • PKK’nın Bombacısı 5 Kez Ağırlaştırılmış Müebbetle Cezalandırıldı03 Nisan 2017 Pazartesi 12:54
  • CHP’li Hüsnü Bozkurt Hakkında Soruşturma Açıldı03 Nisan 2017 Pazartesi 12:25
  • Yasin Börü Davasında Yine Karar Yok03 Nisan 2017 Pazartesi 11:45
  • Yasin Börü Davasında Karar Bekleniyor01 Nisan 2017 Cumartesi 13:09
  • İstanbul’da PKK/KCK Operasyonu: 13 Gözaltı29 Mart 2017 Çarşamba 13:37
  • Eşini Darbeden Kocaya 14,5 Yıl Hapis29 Mart 2017 Çarşamba 11:49
  • DBP Eş Genel Başkanı Kamuran Yüksek’e 8 Yıl 9 Ay Hapis Cezası28 Mart 2017 Salı 12:40
  • Figen Yüksekdağ Hakkında 10 Yıla Kadar Hapis İstemi23 Mart 2017 Perşembe 13:13
    • RÖPORTAJ
    KURAN ÇALIŞMALARI
    PANO
    Oğuz Bingöl Kardeşimizin Annesi Vefat Etti
    ETKİNLİK TAKVİMİ
    GÜNÜN GAZETE MANŞETLERİ
    KARİKATÜR
    Medya
    Medya
    ÇOK OKUNANLAR
    ÇOK YORUMLANANLAR
      Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
      Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim