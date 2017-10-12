Fas’tan Katalonya Referandumu Açıklaması

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Fas Krallığı'nın, uluslararası hukuk ilkelerine saygı duyulması bakımından, Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık ilanı için düzenlediği referandumu tanımadığı ve İspanya’nın toprak bütünlüğünden yana olduğu belirtildi.

Katalonya’da oylanan bağımsızlık referandumu sürecinin "sorumsuzca" olduğu değerlendirilen açıklamada, "İspanya’nın, anayasal düzenini ve ülke içindeki istikrarı koruyacağına güvenimiz tamdır. Uluslararası hukuka aykırı gerçekleşen bu süreci Fas Krallığı olarak tanımıyoruz." ifadeleri kullanıldı.