Eski Ankara Valiliği Personeline FETÖ Operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye ilişkin soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen eski Ankara Valiliği çalışanı 6 kişiden 5’i gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcılarınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Valiliği çalışanı 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi.
Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.
Diğer şüphelinin hastanede tedavi gördüğünün tespit edildiği, tedavi sürecinin ardından gözaltı işleminin gerçekleştirileceği belirtildi.
Etiketler: darbe soruşturması, FETÖ soruşturması, Ankara Valiliği
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Kadir Topbaş'tan Darbe Komisyonuna Yanıtİstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş, TBMM FETÖ'nün Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu tarafından kendisine sunulan sorulara yazılı yanıt verdi.
Eski Ankara Valiliği Personeline FETÖ OperasyonuAnkara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye ilişkin soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen eski Ankara Valiliği çalışanı 6 kişiden 5’i gözaltına alındı.
Antalya’daki ‘FETÖ’ Soruşturması: 19 TutuklamaAntalya’da, Gülen örgütüne (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi ByLock’u kullandığı tespit edilerek gözaltına alınan 27 zanlıdan 19’u tutuklandı.
Hava Kuvvetleri'nde OperasyonAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik Gülen örgütü soruşturması kapsamında 5'i sivil 15 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
ABD’ye Gülen’in İade Edilmesiyle İlgili Yeni Belgeler GönderildiAdalet Bakanlığı tarafından ABD’ye Fetullah Gülen’in iade edilmesine ilişkin yeni belgeler gönderildiği öğrenildi.
RÖPORTAJ
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- IŞİD, İdlib’e Saldırabilir!
- Bir ‘Azgın Boğa’, Ama, Geri Çekilmeye de Hazır...
- Barada Vadisi Düştü! Direnişçiler ve Siviller Bölgeyi Terkediyor
- ABD ve Suudi Arabistan 'Güvenli Bölgeler'de Anlaştı
- Kanada'da Camiye Silahlı Saldırı: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
- Pelikan Çetesi ve Gökdoğan Üzerine...
- 4 Eyalet Mahkemesi Daha Başkanlık Kararnamesini Askıya Adı
- Duterte’den ABD’ye: Filipinler’de Silah Depolamayın
- Araçlar Artık HGS-OGS Tipi Etiketle Takip Edilecek
- Meslekten İhraç Edilen 15 Polise ByLock’tan Gözaltı
- Trump, Kral Selman ile Telefonda Görüştü
- Çocuklardaki Konuşma Bozukluğunun İlacı Aile Desteği
- IŞİD, İdlib’e Saldırabilir!
- Araçlar Artık HGS-OGS Tipi Etiketle Takip Edilecek
- ABD ve Suudi Arabistan 'Güvenli Bölgeler'de Anlaştı
- Suriye'de 5 Muhalif Grup Birleştiklerini Açıkladı
- FETÖ Mağduriyetleri Referandumu Nasıl Etkiler?
- Türkiye'de 126 Bin 500 Hafız Var
- Beşşar Esed Öldü İddiası Sosyal Medyada En Konuşulan Konu Oldu
- İşgalci Netanyahu’dan Trump’a “Duvar” Desteği!
- Özel Harekât’ı Bombalayan Darbeci Askerlere Rekor Ceza Talebi
- El Kaide Bir ABD Askerini Esir Aldı
- ABD'de Federal Yargıç, Trump'ın Yasağını Askıya Aldı
- Adaletinizin Terazisini Sileyim Paslanmasın!
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim