Eski Ankara Valiliği Personeline FETÖ Operasyonu

»Ana Sayfa»15 Temmuz Darbe Girişimi
30.01.2017 18:54
Eski Ankara Valiliği Personeline FETÖ Operasyonu
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ’ye ilişkin soruşturması kapsamında, haklarında yakalama kararı verilen eski Ankara Valiliği çalışanı 6 kişiden 5’i gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunda görevli cumhuriyet savcılarınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Ankara Valiliği çalışanı 6 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı.

Diğer şüphelinin hastanede tedavi gördüğünün tespit edildiği, tedavi sürecinin ardından gözaltı işleminin gerçekleştirileceği belirtildi.

 

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