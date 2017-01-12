Esed’in Ateşkesi: Son Bir Haftada En Az 39 Kişi Katledildi!

»Ana Sayfa»Suriye
12.01.2017 21:53
Esed’in Ateşkesi: Son Bir Haftada En Az 39 Kişi Katledildi!
Suriye’de Beşşar Esed güçlerinin son bir haftada düzenlediği saldırılarda 39 kişi yaşamını yitirdi, 67 kişi de yaralandı.

Suriye’de ateşkesi ihlâl eden Beşşar Esed’e bağlı güçlerin bir haftadır hava ve karadan düzenlediği saldırılarda en az 39 kişi hayatını kaybetti, 67 kişi de yaralandı.

AA muhabirinin sivil savunma yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Esed’e ait savaş uçakları ile kara birliklerinin düzenlediği saldırılarda Şam’ın Barada Vadisi bölgesinde 11, Şam’ın Doğu Guta bölgesinde 6, Halep’in batısındaki bölgelerde 6, İdlib’te de 16 kişi yaşamını yitirdi. Bu saldırılarda en az 67 kişi de yaralandı.

“En Büyük Terörist Esed’in Kendisidir”

Suriye Yerel Koordinasyon Komitesi üyesi Yusuf el-Bustani, Esed ve Hizbullah isimli örgüte bağlı güçlerin Şam’ın doğu kırsalında yer alan Barada Vadisi’nde direnişçilerin kontrolündeki belde ve köylere yoğun saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Merc mıntıkasına sızmaya çalışan Esed güçlerinin direnişçi gruplardan Feylek er-Rahman tarafından püskürtüldüğünü kaydeden el-Bustani, “Doğu Guta ve Barada Vadisi’nde ‘ılımlı muhalifler’ bulunuyor. Ateşkes anlaşmasına göre rejimin bu bölgelere saldırmaması gerekiyor. Esed rejimi hiçbir zaman halkına güven vermedi ki sözünde dursun. Ülkedeki en büyük terörist Esed’in kendisidir. Rejim, Merce ve Doğu Guta’ya her gün saldırıyor ancak büyük zayiat vererek geri çekilmek zorunda kalıyor.” şeklinde konuştu.

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