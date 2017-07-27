Esed ve PKK/PYD Petrolü Paylaşıyor

Haseke'deki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, PKK/PYD ve rejim, Haseke'deki üçü aktif, altısı atıl durumdaki 9 petrol sahasını birlikte kontrol ediyor.

Petrol üretiminin sürdüğü Rümeylan, Süveydiye ve Karaçok sahalarındaki yaklaşık 350 küçük çaptaki kuyudan, günlük 30-35 bin varil petrol çıkarılıyor.

AA'nın aktardığına göre PKK/PYD, kısa süre önce, Rümeylan'da bulunan Petrol Üretimi Dairesinin kontrolünü yeniden rejime devretti ve aralarında gelir paylaşımı anlaşması yapıldı.

Anlaşmaya göre, rejim gelirin yüzde 65'ini, PKK/PYD ise yüzde 20'sini alırken, örgüt geri kalanını da sahaların korunmasından sorumlu yerel Arab güçlerine veriyor.

Koruma görevlileri ve diğer çalışanların maaşlarını ise rejim veriyor.

İLETİM HATLARI ONARILIYOR

Kahtaniye, Bedran, Zarba, Saide, Babasi ve Alyan sahaları ise halihazırda aktif değil.

Buralardan çıkarılacak petrolün durumu ise iletim hatlarının tamirinden sonra belirlenecek. Onarımdan sonra, bu sahalardan çıkan petrolün, Humus'taki rafinerilere iletilmesi öngörülüyor.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandır Novak, Mart ayında yaptığı açıklamada, 7-10 bin varile kadar düşen üretimi canlandırmak için Rus şirketlerin "Suriyeli ortaklarıyla" irtibatta olduğunu söylemişti.

İç savaştan önce petrol ihracatı, ülkenin gelirlerinin yüzde 25'ini oluşturuyordu ve yüzde 95'i Avrupa Birliği'ne satılıyordu.