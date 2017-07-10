“Esed, Varil Bombasıyla 6 Ayda 94 Sivili Öldürdü”

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından hazırlanan raporda, Beşşar Esed rejimin 2017 yılının ilk yarısında Suriye’nin farklı yerlerine, 4 bin 252 varil bombası attığı, 94 sivili öldürdüğü ifade edildi.

AA’da yer alan habere göre, raporda, varil bombasıyla en fazla, ülkenin güneyinde, direnişçilerin kontrolündeki Dera ilinin vurulduğu belirtildi. Dera’ya atılan 2 bin 31 varil bombasının, 15’i çocuk, 12’si kadın 42 sivili öldürdüğü kaydedildi.

Raporda ikinci sırada ise Şam kırsalı yer aldı. Rejimin, Şam’ın kırsal kesimini kapsayan bölgesine 856 varil bombası attığı bildirildi. Saldırılarda aralarında 4 çocuk ve 2 kadının yer aldığı 8 sivilin yaşamını yitirdiği dile getirildi.

Raporda, Şam kırsalını Hama, Halep, Humus, İdlib, Rakka ve Kuneytra illerinin takip ettiği belirtildi.

“En Fazla Saldırı Geçen Ay Yapıldı”

Rapora göre, rejim, en fazla saldırıyı haziran ayında düzenledi. Bin 271 varil bombalı saldırıda 2’si çocuk, 4’ü kadın olmak üzere 14 sivilin yaşamını yitirdiği ifade edildi. Geçen ay rejimin en fazla varil bombası kullandığı iller, Dera (bin 229 adet), Halep (16 adet), Şam kırsalı (13 adet) ve Humus (13 adet) olarak kaydedildi.

Raporda, rejimin 4 mescit, 4 sağlık merkezi, 2 sivil savunma (Beyaz Baretliler) merkezi, bir çarşı ve bir fırının varil bombasıyla vurduğu ifade edildi.

En Yaygın Kullanılan Silahlar Arasında

Varil bombaları, Esed rejiminin 6 yıldır süren savaşta sivillere karşı kullandığı en yaygın silahlar arasında bulunuyor.

SNHR’nin derlediği verilere göre, rejim, varil bombasını ilk kez 1 Mart 2012’de İdlib’in kuzeyindeki Salkin beldesinde kullandı.

Maliyeti 50 Dolar, Etkisi Büyük

Rejim, kitle katliamlarında ucuza mal edilmesi ve büyük yıkım etkisi nedeniyle varil bombalarını tercih ediyor. Bu bombalarla çoğunlukla sivil alanları hedef alan rejim, en yüksek can kaybının ortaya çıkmasını hedefliyor.

Yaklaşık 50 dolara mal olan bir varil bombası, kalorifer kazanı, su tankı ve orta büyüklükteki yakıt tanklarından elde edilebiliyor.

Bomba, varilin içine doldurulan patlayıcı miktarına göre, 50-200 metrelik alanda tahribat yapıyor. Bombanın ilk etaptaki darbe etkisinden çıkan basınç dahi, sivillerin organlarını parçalayabiliyor.

Sadece sivilleri katletmekle kalmayan varil bombaları, düştüğü yapılarda büyük delikler açarak yıkıma neden oluyor. Atılış şekli, askeri terminolojide “serbest düşüş ilkesi” olarak tanımlanan varil bombaları, yerleşim yerlerine verdikleri hasarla, sivilleri göçe zorluyor.

“2015’te 17 Bin, 2016’da 13 Bin Varil Bombası Kullanıldı”

SNHR’nin 2015 ve 2016 yıllarını kapsayan raporlarına göre, 2015’te 17 bin 318 varil bombası atıldı, 499’u çocuk, 338’i kadın olmak üzere 2 bin 32 sivil hayatını kaybetti.

Geçen yıl ise 166’sı çocuk, 86’sı kadın 653 sivil, 12 bin 958 varil bombasının kurbanı oldu.