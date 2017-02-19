Esed Rejimi Ateşkese Rağmen Türkmendağı'na Saldırıyor!

​​​​​​​Suriye genelinde ilan edilen ateşkese rağmen Şam Rejiminin ihlalleri sürüyor. 3 gündür devam eden saldırılar sebebiyle on binlerce sivil sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı.

Suriye'nin Lazkiye-Türkmendağı bölgesinin son 3 gündür Suriye Ordusu tarafından havan ve füzelerle vurulduğunu söyleyen muhalif Türkmen Komutanlardan Zekeriya Molla, Keles, İsa Pınarı, Kapcağız, Sarraf ve Kapkaya ile sınıra sıfır noktalarının bombardıman altında olduğunu aktardı.

Muhalif Türkmen Birlikler, bölgede halen 6 köy ve sınır boyunu ellerinde tutuyor. Rejim ve işbirlikçileri tarafından geçtiğimiz yılın Ekim ayıda başlatılan saldırılarda 20'den fazla köy ve kasaba Esed Ordusu ile Şii milisler ve Mukaveme Suriye Terör Örgütü tarafından işgal edildi.

Bölgede yaşanan işgal ve devam eden bombardımanlar sebebi ile Türkmen yerleşim birimlerinde yaşayan onbinlerce sivil sınırı geçerek Türkiye'ye sığındı.