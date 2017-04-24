Esed Güçlerinin Yerle Bir Ettiği Dera Havadan Görüntülendi!

Suriye’nin güneyinde yer alan Dera’nın merkezindeki Arbain ve Suveydan semtleri ile Ürdün Yolu isimli caddedede insansız hava aracıyla çekilen görüntüler yüz binlerce insanın yaşadığı yerlerde şiddetli bombardımanların sebep olduğu yıkımı gözler önüne seriyor.

Evler, okullar, fırınlar ve kamu binalarının tamamen yıkılmış olması, Beşşar Esed güçleri tarafından düzenlenen yoğun saldırıların boyutunu ortaya koyuyor.

Son Üç Ayda Büyük Yıkım

Esed güçleri kentin kontrolünü ele geçirmek için şubat ayından bu yana direnişçilerin kontrolündeki bölgelere yoğun saldırılar düzenliyor.

AA’da yer alan habere göre, Dera Yerel Meclisi’nden verilen bilgilere göre, havadan görüntülenen alanların yer aldığı Dera Beled bölgesindeki yerleşimlerin yüzde 70’i yıkıldı.

Bölgedeki siviller, direnişçi lerin kontrolündeki kırsal alanlara göç etmek zorunda kaldı.

Menşiyye’deki Operasyon Devam Ediyor

Kent merkezinin yüzde 45’ine hâkim olan direnişçiler, 12 Şubat’ta düzenlenen yoğun hava saldırılarına karşılık olarak Menşiyye semtindeki Esed güçlerine karşı operasyon başlatmıştı.

Direnişçilerin, Rusya destekli Esed güçleri tarafından düzenlenen hava saldırıları nedeniyle yavaş ilerleyen operasyonu sürüyor.