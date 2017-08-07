Esed Güçleri Doğu Guta’da Yine Sivilleri Vurdu!

Direnişçilerin kontrolünde yer alan Ayn Terma beldesindeki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Basın sorumlusu Ömer Ebu Ubeyde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşşar Esed güçlerine ait savaş uçaklarının, Şam’ın Doğu Guta bölgesindeki Cobar Mahallesi ile Ayn Terma’ya 21 hava saldırısı düzenlediğini, ayrıca, yerden ateşlenen 78 füzenin beldede yerleşim yerine isabet ettiğini söyledi.

“11 Sivil Yaralandı”

Saldırılarda 11 sivilin yaralandığını, çok sayıda sivilden ise haber alınmadığını belirten Ubeyde, Ayn Terma’da füzelerin düştüğü yerde şiddetli patlamaların meydana geldiğini ve yoğun dumanların yükseldiğini aktardı.

“Ekipler Enkaz Altında Kalanlara Ulaşmaya Çalışıyor”

Yaralananların Cobar Tıp Merkezi’ne kaldırılarak tedavi altına alındığını anımsatan Ubeyde, “Füzelerin düştüğü yerlerde çok sayıda ev yıkıldı ve hasar gördü. Sivil savunma ekipleri yıkılan evlerin enkazları altında kalan sivillere ulaşmaya çalışıyor.” diye konuştu.

“Füzeler Düştüğü Yeri Yerle Bir Ediyor”

Bu arada, Ayn Terma’daki yerel medya aktivisti Ammar Ebu Süleyman da “Esed güçleri birkaç günden bu yana Ayn Terma beldesine sanayi yapımı ‘fil’ adı verilen füzelerle saldırıyor. Bu füzelerin tahrip güçleri yüksek olduğu için düştüğü yeri yerle bir ediyor.” ifadesini kullandı.

“Ayn Terma’ya İntikam Almak İçin Saldırıyorlar”

Esed güçlerinin yoğun saldırıları nedeniyle halkın sokağa çıkmaya korktuğunu aktaran Süleyman, “Cobar ve Ayn Terma’da insani durum hiç iyi değil. Rejim, muhaliflerden intikam almak için özellikle bölgede yerleşim yerlerini hedef alıyor.” ifadesini kullandı.

Doğu Guta, Türkiye, Rusya ve İran’ın 3-4 Mayıs’taki Astana toplantısında belirlediği 4 “çatışmasızlık bölgesi” içinde yer alıyor.