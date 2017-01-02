Erzincan'da PKK Operasyonu: 3 Tutuklama

»Ana Sayfa»Hukuk
02.01.2017 14:16
Erzincan'da PKK Operasyonu: 3 Tutuklama
Erzincan’da PKK’ya yardım ve yataklık yaptığı belirtilen 3 kişi tutuklandı.

Erzincan Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı’nca 16-30 Aralık’ta PKK’ya yönelik operasyonlarda 9 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Operasyonlarda şüphelilere ait 4 cep telefonu, 4 bilgisayar, kamera, müzik çalar, CD, kitap ve SIM kart ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, “Gözaltına alınanlardan 3'ü, PKK'ya yardım ve yataklıktan tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.” ifadelerine yer verildi.

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