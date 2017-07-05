Ermenistan Ordusu Azerbaycanlı Sivillere Ateş Açtı!

Azerbaycan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun akşam saatlerinde Fuzuli ilinin Alhanlı köyüne 82 ve 120 milimetrelik havan toplarıyla ateş açtığı bildirildi.

AA’da yer alan habere göre, ateş sonucu köy sakinlerinden 2 yaşındaki bir kız çocuğuyla 50 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiği, bir kadının da yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası kurumların olayla ilgili bilgilendirildiği ifade edildi.

Azerbaycan ordusunun Ermenistan ordusuna ateşle karşılık verdiği belirtilen açıklamada, olanların sorumlusunun Ermenistan yönetimi olduğu kaydedildi.