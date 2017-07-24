Erdoğan’dan ABD’ye: S-400 Almak Niye Endişe Verici Olsun?

Erdoğan S-400'lerin alımı hakkında sorulan soruya şöyle yanıt verdi: Her ülke güvenliğini tehdit eden durumlar karşısında adımlarını atacaktır. Bir çok kez ABD ile de görüşme yaptık. Biz s-400'ler üzerinde bir planlama yaptık ve bununla ilgili de ilgili birimlerimiz görüşmelerini yapıyorlar ve adımı da atacağız. Bunun endişe verici hiçbir yanı yok. Farklı silahlar kullanıldığında endişe vermiyor S-400 kullanıldığında endişe veriyor bu nasıl bir şeydir? Türkiye artık geleceğine yönelik güvenlik noktasındaki bütün simülasyonlarını buna göre yapıyor ve yol haritamızı da buna göre belirliyoruz. Görüşmeler de büyük ölçüde bitti.