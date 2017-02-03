Enflasyonda Yükseliş

Aralık ayında yüzde 1.64 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ocak'ta 2.46'ya yükseldi. Yıllık bazda ise yüzde 8.53 olan enflasyon yüzde 9.22'ye yükseldi. Yıllık bazda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 13.69 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 2.46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3.98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9.22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13.69 oldu. Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1.64 artış göstermiş,Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2.98 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8.53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 9,94 olmuştu.