Enflasyonda Yükseliş
Aralık ayında yüzde 1.64 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ocak'ta 2.46'ya yükseldi. Yıllık bazda ise yüzde 8.53 olan enflasyon yüzde 9.22'ye yükseldi. Yıllık bazda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 13.69 oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ocakta yüzde 2.46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3.98 arttı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 9.22, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 13.69 oldu.
Aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 1.64 artış göstermiş,Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yüzde 2.98 artmıştı. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 8.53, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 9,94 olmuştu.
Etiketler: Aralık 2016 enflasyon
- Yorumlar 0
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Enflasyonda YükselişAralık ayında yüzde 1.64 olan Tüketici Fiyat Endeksi Ocak'ta 2.46'ya yükseldi. Yıllık bazda ise yüzde 8.53 olan enflasyon yüzde 9.22'ye yükseldi. Yıllık bazda Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 13.69 oldu.
Ocak Ayında İhracat Yüzde 15 Arttı2017’nin ilk ayında ihracat geçen yılın ocak ayına göre yüzde 15 yükselişle 10 milyar 528 milyon dolar oldu. Bu, son 49 ayda görülen en yüksek artış oranı.
2016’da TL ile Yapılan İhracat Yüzde 29 Oranında ArttıTürk lirası (TL) karşılığında yapılan ihracat, geçen yıl 2015’e göre yüzde 29,37 oranında artış gösterdi.
2017’nin Enflasyon Tahmini Ortalama Yüzde 8Merkez Bankası, 2017’nin enflasyon tahminini ortalama yüzde 8 olmak üzere yüzde 6,6 ile yüzde 9,4 aralığında açıkladı.
Torun Bakan Büyükannelere Asgari Ücretin Yüzde 30'uBakan Müzzinoğlu, torun bakan büyükannelere asgari ücretin yüzde 30'unun verileceğini söyledi.
RÖPORTAJ
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Şam’ın Fethi Cephesi Sözcüsü Astana Toplantısını DeğerlendirdiŞam’ın Fethi Cephesi (Cebhetu’l Fethuş-Şam) sözcüsü Husam eş-Şafiî, Astana toplantısı hakkındaki görüşlerini Al Jazeera’ya değerlendirdi.
- İdlib Risk AltındaKızılay Başkanı Kınık, ateşkes kapsamı dışındaki grupların rejimle ve kendi aralarındaki çatışma riski nedeniyle İdlib'de yaşayanların diken üstünde olduğunu belirtti.
KURAN ÇALIŞMALARI
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Kur’an’da İnsanın Zalim Olması Ne Demektir?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’an’da geçen “İnsanın zalim olması” konusunu okuyucularımız için değerlendirmiş.
- Şeriatla Hükmetmeyen Kâfir Olur mu?Hayrettin Karaman, “Şeriatla Hükmetmeyenler Kafir Olur mu?” sorusunu analiz etmiş.
- Müslüman, Dünyayı Yorumlamakla Değil Değiştirmekle MükelleftirMüslüman, dünyayı yorumlamakla değil değiştirmekle mükelleftir. Keza yorumlamak kolay, değişim için gayret göstermek zor olandır.
- Avrupa Birliği’nden Gürcistan’a Şartsız Şurtsuz Vizesiz Seyahat Hakkı
- Aras Kargo'ya Ticari Kayyum Atandı
- CIA Başkan Yardımcılığına ‘İşkenceci’ Haspel
- Kanada'da Camiye Taşlı Saldırı
- DBP'li Kocaköy Belediye Başkanı Affüllah Kar Tutuklandı
- Trump'ı Mahkemeyle Yendi
- Türkiye'nin Önündeki İmkanlar ve Açgözlü Fırsatçılar
- 'Somali Kıtlıkla Burun Buruna, 71 Bin Çocuğun Ölme Riski Yüksek'
- Enflasyonda Yükseliş
- Kadınların Seçimlere Katılmaması İçin Hükümet Binalarını Yaktılar!
- RTÜK’ten Kanallara “Argo” Cezası
- "İmam Günde Beş Defa Namaz Kıldıran Memur Değildir!"
- 3500 Darbeci Askere Emekli Maaşı Bağlandı!
- Tatvan Özgür-Der’de Yarıyıl Kampı Yapıldı
- Dolar Bozdurana Destek Veren Avukattan Savunma İstendi!
- "İmam Günde Beş Defa Namaz Kıldıran Memur Değildir!"
- Tıp Öğrencisi Çalıştığı İnşaatta Hayatını Kaybetti!
- Haşdi Şaabi Irak’ın Sünni Şehirlerine Yerleşiyor!
- Türkiye’den İşgalci İsrail'e Yasa Dışı Yerleşim Yeri Tepkisi
- CHP’nin Fatih’te Bağrına Hançer Sapladığı Cami
- ABD, İdlib’deki Özgür Suriye Kızılayı’na Saldırdı!
- İHH Afrika’da 850 Bin Kişiye Ulaştı
- Suriye Sınırının Yarısına Duvar Örüldü
- Suriyeli Bana’dan Trump’a: Suriyeli Çocuklar Terörist Değil
Tüm Hakları Saklıdır © 2001 Haksöz Haber | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim