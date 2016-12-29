Endonezya'dan Arakan Müslümanlarına Yardım

Endonezya'nın Devlet Başkanı Widodo, "Artık Rohingya Müslümanlarının huzur içinde yaşamasını ümit ediyoruz. Bugün ilk yardım konteynerlerimiz yola çıktı" açıklaması yaptı.

Endonezya hükümeti Myanmar'daki Arakanlı Müslümanlara insani yardım göndermeye başladı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, bugün Rohignyalar için hazırlanan yardımların ilk bölümünün, Cakarta'nın kuzeyindeki Tanjung Priok Limanı'ndan yola çıktığını belirterek "Artık Rohingyaların huzur içinde yaşamasını ümit ediyoruz. Bugün ilk yardım konteynerlerimiz yola çıktı." dedi.

Widodo, yardım paketlerinin Myanmar hükümetinin taleplerine uygun biçimde hazırlandığını ifade ederek "10 konteyner yardım yola çıktı. Yardım paketlerimiz Myanmar hükümetinin istekleri doğrultusunda giysi, gıda ve ilaçlardan oluşuyor." diye konuştu.

Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, 6 Aralık'ta Myanmar'a giderek Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ile bir araya gelmişti.

Retno, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Myanmar hükümetinin Arakan Müslümanlarına yapılacak yardımı kabul edeceğini söylemişti.