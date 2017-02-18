Elektrik Şarjı da Wifi Gibi Kablosuz Olacak

Disney Research, geliştirdiği teknolojiyle aynı oda içindeki elektronik cihazların kablosuz olarak şarj edilebilmesini sağlıyor.

ABD'de Walt Disney Şirketinin araştırma birimi Disney Research, bir oda içinde kablosuz elektrik aktarımı sağlayan ve bu sayede kullanıcıların elektrikli cihazlarını bir WiFi ağını kullanır gibi iletim kablosuna veya şarj yuvasına ihtiyaç duymadan şarj edebilmelerine yarayan teknoloji geliştirdi.

Araştırmacılar, "duruğumsu oyuk yankılanımı" (QSCR) adını verdikleri yöntemle, özel olarak inşa edilmiş 5 metrekarelik bir odanın içini, yakın alan durgun manyetik dalgalarla kaplayarak odadaki cep telefonu, vantilatör ve ışık aygıtlarının aynı anda şarj olmasını sağladı.

Odanın içinde tek biçimli bir manyetik alan oluşabilmesi için duvar, zemin ve tavanı metalle kaplayan araştırmacılar, bu sayede elektriği aynı rezonans aralığında çalışan aygıtlara sorunsuz şekilde iletebildi.

Odayı dolduran elektrik akımlarını ayrı kapasitörlerle kanalize eden araştırmacılar, böylelikle oda içinde kontrolsüz yüklenme bölgelerinin oluşmasını önledi.

Yeni yöntemin kablosuz elektrik aktarımını WiFi gibi pratik ve yaygın bir uygulama haline getirebileceğini vurgulayan Disney Research bilim şubesi baş araştırmacısı Alanson Sample, "Bu uygulama sayesinde ileride şarj etme veya pil değiştirme ihtiyacı duymayan robot ve benzeri küçük aygıtlar üretilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Araştırmanın sonuçları, online PLOS ONE dergisinde yayımlandı.