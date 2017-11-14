El-Bergusi, Esirler Davasının Uluslararası Platforma Taşınmasını İstedi

Nail El-Bergusi, konuya ilişkin yaptığı ve Esir Kulübü tarafından bugün (13 Kasım Pazartesi) yayınlanan açıklamalarında, esir takasıyla özgürlüğe kavuşan esirlerin işgal rejimi askeri mahkemelerinin eski cezalarını yeniden vermesini beklediklerini söyledi.

Bu arada, Esir Kulübü işgal rejiminin siyasi nedenlerle gözaltına aldığı ve haklarında verilen eski cezaları yeniden işleme koyduğu 63 esirin serbest bırakılması için uluslararası toplumun müdahalede bulunmasını istedi.

Esir Kulübü ayrıca uluslararası toplumun sessizliğinin Filistinliler ve İsrailliler arasında yeni bir esir takası anlaşması yapılabilmesini güçleştirdiğini ifade etti.

İşgal zindanlarında tutulan Filistinli esirlerin piri Nail El-Bergusi, Ramallah'a bağlı Kuber beldesi sakinlerinden. 34 yılı kesintisiz işgal zindanlarında toplam 37 yıl yatan El-Bergusi, 2011 yılındaki takasta özgürlüğe kavuşmuştu. İşgal güçleri Nail El-Bergusi'yi 2014'te yeniden gözaltına aldı.

Bu arada, Filistinli Esir Kulübü, Akka kenti sakinlerinden esir Yusuf Ebu'l-Hayr'ın sağlık durumunun kötü olduğunu açıkladı.