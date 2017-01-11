Dürümlü'de PKK’nın Katlettiği Sivillerin Yakınları Umreye Gitti

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lılar tarafından katledilen sivillerin yakınlarından 16 kadın, Emine Erdoğan'ın himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla umreye uğurlandı.

Diyarbakır'ın Dürümlü mezrasında PKK'lılar tarafından 15 ton patlayıcı yüklü kamyonu infilak ettirmesi sonucu hayatını kaybeden 16 kişinin yakınlarından oluşan 16 kadın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla 14 gün Umre ziyareti gerçekleştirecek.

PKK'nın düzenlediği bombalı saldırıda eşini kaybeden Nesibe Yaman, Diyarbakır Havalimanı'nda gazetecileri yaptığı açıklamada, Umreye gitmeleri için kendilerine yardımcı olan Emine Erdoğan’a teşekkür etti.

Umreye gitmenin acılarını bir nebze de olsa hafifleteceğini dile getiren Yaman, "Allah yardımcımız olsun. Bizim şehitlerimiz var. Suçluların cezalarını alması için dua edeceğim." dedi.

PKK’nın bombalı saldırısında eşini kaybeden Meliha Yaman da Kürtçe yaptığı açıklamada, "Kutsal topraklarda ümmeti Muhammed’e, ölülerimize, şehitlerimize dua edeceğiz. Bizi umreye gönderenlere duacıyız. Emine Hanım’a çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yenişehir İlçe Müftüsü Şevket Dilmaç da PKK saldırısında hayatını kaybeden vatandaşların eşleri, anneleri ve birinci dereceden yakını olan 16 kadının kutsal topraklara gideceğini belirtti.

Dilmaç, “İlk önce Medine’ye gidip ziyaretlerini yapacaklar. Sonra Mekke’ye gidecekler. Rabb'im sağ salim gidip gelmeyi nasip etsin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.

Okunan Kur'an-ı Kerim ve edilen duanın ardından terör mağdurları, yakınları tarafından uğurlandı. Uğurlama esnasında duygulu anlar yaşanırken, uğurlamaya gelen bazı yakınların gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.