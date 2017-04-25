Dünyanın En Zenginleri Servetlerine Servet Kattı!

Bloomberg’in Milyarderler Endeksi’ne göre, Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun Avrupa borsalarına getirdiği olumlu havayla kıtanın milyarderleri de servetlerine bir günde 27,5 milyar dolar daha kattı.

Fransa’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunda ekonomik büyüme yanlısı aday Emmanuel Macron’un ilk sırada yer almasıyla pazartesi günü Avrupa hisse senetleri 17 ayın en yükseğine çıkmış, avro ise değer kazanmıştı.

Bloomberg’in dünyanın farklı bölgelerindeki zengin isimlerin varlığını ölçen endeksine göre, Avrupa kıtası bir günde varlığında yüzde 2,6 artış yaşayarak, en fazla yükselen bölge oldu.

Günün en fazla kazananı ise 2,7 milyar dolar ile moda ve tekstil devi Inditex şirketinin sahibi İspanyol milyarder Amancio Ortega Gaona oldu.

Ortega böylece Amazon’un sahibi Jeff Bezos’u geçerek dünyanın en zengin ikinci ismi oldu.

Kaynak: BBC Türkçe