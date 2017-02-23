Dünya Büyüklüğünde Yedi Gezegen Keşfedildi
Gök bilimciler, Güneş Sistemi’nin dışındaki bir yıldızın etrafında Dünya büyüklüğünde yedi gezegen keşfettiler.
Araştırmacılar, bütün yedi gezegende diğer özelliklere bağlı olarak sıvı su bulunmasının imkân dâhilinde olduğunu söylüyorlar. Ancak sâdece üçünde yaşama elverişli koşulların olması ihtimali var.
Bu, Dünya haricindeki bir gezegende yaşam bulmaya en yakın keşiflerden biri.
Araştırmacılar Ne Diyor?
ABD merkezli Ulusal Havacılık ve Uzay Dâiresi (NASA) Uzay Misyonu’ndan Thomas Zurbuchen Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu keşif, ikinci bir Dünya bulup bulamayacağımız değil, ne zaman bulacağımız sorusunu gündeme getiriyor.” dedi.
Araştırma ekibinde yer alan Cambridge Üniversitesi’nden Amaury Triaud ise, “Dünya dışında bir yerlerde yaşam olup olmadığını bulmak için hayatî bir adım attık.” ifadelerini kullandı.
Belçika’daki Liege Üniversitesi’nden Michael Gillon da, “Yıldız çok küçük ve soğuk, bu da gezegenlerin ılıman olabileceği ve sıvı su bulundurabilecekleri, hattâ yüzeyde yaşamın var olabileceği anlamına geliyor.” diyor.
Kimyasal analizlerin gezegenlerde yaşamın var olup olmadığını yüzde 99 oranında doğru olarak göstereceğini söyleyen Gillon, “Oraya gitmeden emin olamayız.” diye de ekliyor.
Gezegenlerde Yaşam Olup Olmadığı İncelenecek
Dünya’dan 40 ışık yılı (378 trilyon kilometre) uzaklıkta bulunan Trappist-1 yıldızının yörüngesinde bulunan gezegenler, NASA’nın Spitzer Uzay Teleskobu aracılığıyla tespit edildi.
Araştırmacılar, bu gezegenlerde yaşam olup olmadığını inceleyecekler.
Kaynak: BBC Türkçe
- Yorumlar 0
- D. Mehmet Doğan: “Uyanmak Lazım, ‘Dil’ Elden Gidiyor”D. Mehmet Doğan, “Dil yanlışları günlük gazetelerde, televizyonlarda ve radyolarda almış başını gidiyor. Sosyal medya denilen ve kuşdili konuşulan mecrayı hiç kale almadan söylüyorum bunu. Silkinmemiz, kendimize gelmemiz lâzım.” dedi.
- Kul Sadi Yüksel: “Şirkin Her Türlüsünü Reddetmek, Tevhid'in Gereğidir!”Yeni Akit gazetesinden Ziya Gündüz, Kul Sadi Yüksel ile yeni çıkan “Tevhid ve Ahlak” kitabı çevresinde bir röportaj gerçekleştirdi.
- Nabi Avcı, Zaman ve Yeni Şafak Dönemlerini AnlattıKültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, kurucu kadrosunda yer aldığı Zaman gazetesi ve Yeni Şafak hakkında Yeni Şafak gazetesinden Ayşe Olgun’a ilginç bilgiler verdi.
- Davutoğlu: Siyaseti Dizayn Etmeye ÇalışıyorlarAhmet Davutoğlu, “İlk tur tamamlandı, fire olmadığı ortaya çıktı. İkinci turda da hiçbir şekilde bir tereddüt AK Parti bünyesinde ortaya çıkmaz” dedi.
- Beşer İlkel Bir Varlık mı?Abdulhakim Beyazyüz, Kur’ani Kavramlara dair yazı dizisinin bu bölümünde “Beşer İlkel Bir Varlık mı?” sorusuna cevap arıyor.
- Davetçinin Kitlelerle Muhataplığında Gözetmesi Gereken İlkelerAbdullah Yıldız, Yeni Akit gazetesindeki köşesinde yayınlanan son yazısında davetçilerin davet sürecinde gözetmesi gereken bazı ilkelerle ilgili tespit ve tahlillerde bulunmuş.
- Bir İşgüzarlık Örneği Olarak “Meal Müçtehidliği”Yazısında kendisine gelen bir mail örneği üzerinden “meal müçtehidliğine soyunanlar”ın tutarsızlıklarını eleştiren Mustafa Öztürk, bu zihniyetin namazda hafî ve cehrî kıraat meselesinde sergiledikleri işgüzarlığa dair dikkat çekici tespitlerde bulunmuş.
- Şeytan Hayatımızın Neresinde?Şeytan-insan ilişkisi, balık-olta ilişkisine benziyor. Balık, oltadaki yeme kanarsa, oltaya yakalanıyor. Eğer balık oltadaki yemden sakınırsa, ne kadar olta olursa olsun, balık güvendedir.
- Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler
- Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi
- BM'den Dört Ülke İçin 4,4 Milyar Dolar Acil Yardım Çağrısı
- Dünya Büyüklüğünde Yedi Gezegen Keşfedildi
- Nurettin Yıldız’a Sahip Çıktı, Mahkemelik Oldu
- Lindsay Lohan Başörtüsü Nedeniyle Ayrımcılığa Uğradı!
- “1 Mart Tezkeresi İyi ki TBMM’den Geçmemiş!”
- Okullarda Korece, Farsça ve Urduca da Öğretilecek
- Başörtüsü Yasağı Son Kalesinden de Temizleniyor!
- IŞİD Sonrası Irak'ta Muhtemel Sünni İsyanı
- İşgalci İran Suriye’den Davetsiz Misafirleri Zorla Çıkartacakmış!
- Trump’ın Danışmanına Göre Terörün Kaynağı Kur’ân!
- Müslüman Kadınlarla Empati İçin 1 Ay Başlarını Örtecekler
- Şeyh Ömer Abdurrahman'ın Cenazesi Cemaliye’de Toprağa Verildi
- Başörtüsü Yasağı Son Kalesinden de Temizleniyor!
- İşgalci İran Suriye’den Davetsiz Misafirleri Zorla Çıkartacakmış!
- Trump’ın Danışmanına Göre Terörün Kaynağı Kur’ân!
- Ali Emre’nin Yeni Şiir Kitabı "Meryem’in Yokluğunda" Okuyucuyla Buluştu
- “1 Mart Tezkeresi İyi ki TBMM’den Geçmemiş!”
- “Huzistan Halkı ‘Sessiz Bir Ölümde’ Yok Oluyor”
- “Dünyada Üretilen Gıdanın Yüzde 20’si Ziyan Oluyor”
- ABD'de Göçmenler İçin Cezaevi Sayısı Artırılıyor
- Nurettin Yıldız’a Sahip Çıktı, Mahkemelik Oldu
- Müjdat Gezen Sanat Merkezini Sarhoşken Kundaklamış
Tel : 0 212 635 43 75 | Faks : 0 212 631 55 27 | Haber Yazılımı: CM Bilişim