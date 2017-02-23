Dünya Büyüklüğünde Yedi Gezegen Keşfedildi

NASA, Güneş Sistemi’nin dışında Dünya büyüklüğünde yedi yeni gezegen keşfettiklerini, bunlardan üçünün yaşama elverişli olabileceğini açıkladı.

Gök bilimciler, Güneş Sistemi’nin dışındaki bir yıldızın etrafında Dünya büyüklüğünde yedi gezegen keşfettiler.

Araştırmacılar, bütün yedi gezegende diğer özelliklere bağlı olarak sıvı su bulunmasının imkân dâhilinde olduğunu söylüyorlar. Ancak sâdece üçünde yaşama elverişli koşulların olması ihtimali var.

Bu, Dünya haricindeki bir gezegende yaşam bulmaya en yakın keşiflerden biri.

Araştırmacılar Ne Diyor?

ABD merkezli Ulusal Havacılık ve Uzay Dâiresi (NASA) Uzay Misyonu’ndan Thomas Zurbuchen Washington’da gazetecilere yaptığı açıklamada, “Bu keşif, ikinci bir Dünya bulup bulamayacağımız değil, ne zaman bulacağımız sorusunu gündeme getiriyor.” dedi.

Araştırma ekibinde yer alan Cambridge Üniversitesi’nden Amaury Triaud ise, “Dünya dışında bir yerlerde yaşam olup olmadığını bulmak için hayatî bir adım attık.” ifadelerini kullandı.

Belçika’daki Liege Üniversitesi’nden Michael Gillon da, “Yıldız çok küçük ve soğuk, bu da gezegenlerin ılıman olabileceği ve sıvı su bulundurabilecekleri, hattâ yüzeyde yaşamın var olabileceği anlamına geliyor.” diyor.

Kimyasal analizlerin gezegenlerde yaşamın var olup olmadığını yüzde 99 oranında doğru olarak göstereceğini söyleyen Gillon, “Oraya gitmeden emin olamayız.” diye de ekliyor.

Gezegenlerde Yaşam Olup Olmadığı İncelenecek

Dünya’dan 40 ışık yılı (378 trilyon kilometre) uzaklıkta bulunan Trappist-1 yıldızının yörüngesinde bulunan gezegenler, NASA’nın Spitzer Uzay Teleskobu aracılığıyla tespit edildi.

Araştırmacılar, bu gezegenlerde yaşam olup olmadığını inceleyecekler.

Kaynak: BBC Türkçe