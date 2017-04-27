Dün Açığa Alınan Polislerden Biri İntihar Etti

Emniyet birimlerinden edinilen bilgiye göre, TBMM Koruma Daire Başkanlığı’nda görevli H.A., dün akşam saatlerinde açığa alınanlar arasında kendi ismini de gördü. H.A., evinde beylik tabancısıyla intihar ederek yaşamına son verdi.

Polisin intihar etmeden önce akrabalarını aradığı ve sosyal medya hesabına da "Ben vatan haini değilim. Vatanıma hiçbir zaman ihanet etmedim" diye yazdığı iddia edildi.

Kaynak: Hürriyet