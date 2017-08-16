“Doğu Guta’da İki Ayda En Az 151 Sivil Öldürüldü”

Suriye’nin Şam kentinde yer alan Doğu Guta bölgesine Beşşar Esed’e bağlı güçler tarafından düzenlenen saldırılar ve saldırılar sonucu oluşan can kayıpları ile ilgili bilgiler yayımlandı.

“890 Hava Saldırısı”

Direnişçilere yakın bir yerel haber ajansının paylaştığı bilgilerde, 16 Haziran ila 10 Temmuz arasındaki iki aylık süre içerisinde Doğu Guta bölgesindeki Cobar mahallesi ile Ayn Terma beldesine yönelik en az 890 hava saldırısı gerçekleştirildiği duyuruldu.

“6 Bin 100 Topçu Atışı ve 2 bin 480 Füze Saldırısı”

Mepa News sitesinin söz konusu ajansa dayandırdığı haberine göre, bahsedilen iki aylık sürede, Cobar mahallesi ve Ayn Terma beldesine yönelik en az 6 bin 100 topçu atışı ve yine en az 2 bin 480 füze saldırısı da düzenlendi.

“20 Patlayıcı Hortum Saldırısı”

Ayrıca, “patlayıcı hortum” olarak nitelendirilen ve oldukça yıkıcı sonuçlar doğuran aslen Rusya menşeli mayın temizleme sistemi UR77 ile de bölgeye en az 20 saldırı düzenlendiği belirtiliyor.

“151 Sivil Yaşamını Yitirdi, 580’den Fazla Sivil Yaralandı”

Belirtilen tarihler arasında söz konusu iki bölgeye düzenlenen hava ve kara bombardımanlarında en az 151 sivil yaşamını yitirirken, 580’den fazla sivil de yaralandı.

Rusya’nın “Anlaşma” Açıklaması

Geçtiğimiz temmuz ayının son günlerinde Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Doğu Guta’da “gerilimi düşürme anlaşması” imzalanması için direnişçilerle anlaşmaya varıldığı belirtilmişti.

Rusya’nın açıklamasının ardından Esed güçleri tarafından Doğu Guta bölgesine yönelik düzenlenen saldırılarda büyük artış gözlemlenmiş, bölge yoğun hava ve kara bombardımanına maruz kalmıştı.

Bölgedeki direnişçiler ise kesinlikle bir “ateşkesin” olmadığını, Esed güçlerinin meskun mahalleri havadan ve karadan yoğun olarak hedef almaya devam ettiğini ifade etti.

Esed Güçleri Karadan İlerlemeye Çalışıyor

Öte yandan, direnişçiler, Esed güçlerinin bölgeye yönelik karadan ilerleme girişimlerinin de sürdüğünü kaydediyor.