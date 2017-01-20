Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde 3 PKK’lı Gözaltına Alındı

»Ana Sayfa»Hukuk
20.01.2017 08:43
Diyarbakır’ın Bismil İlçesinde 3 PKK’lı Gözaltına Alındı
Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bi r araçta bulunan 3 PKK’lı gözaltına alındı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Diyarbakır’ın Bismil ilçesinin girişinde, eski Diyarbakır yolunda yapılan yol kontrol uygulamasında şüphe üzerine bir araç durduruldu.

AA’da yer alan habere göre, araçta bulunan ve PKK’nın dağ kadrosundan oldukları belirtilen 3 kişi gözaltına alındı.

Arabada yapılan aramada ise el bombası ve tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınanlar sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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