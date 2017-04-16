Direnişçiler Lazkiye’de Esed Güçlerini Hedef Aldı!

Suriye’de Esed ve işbirlikçileriyle mücadele eden Tahriru’ş-Şam, Lazkiye’nin Selma kasabasında Esed güçlerine bombalı araçla operasyon düzenlediklerini duyurdu.

Tahriru’ş-Şam tarafından yapılan açıklamada, Suriye’nin Lazkiye kentinde bulunan Selma kasabındaki Beşşar Esed güçlerine ait toplanma bölgesine yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Fetih Medya’da yer alan habere göre, bombalı araçla düzenlenen operasyonda Esed güçlerinden çok sayıda militanın öldüğü ve yaralandığı belirtildi.

Esed güçleri için askeri bir öneme sahip olan Selma kasabası, 2016 yılının başında işgal edilmişti.