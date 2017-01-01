Derin Bir Çatışmaya Doğru mu?

Selahaddin E. Çakırgil

Dünya politikasında ilginç ve tehlikeli bir tırmanış yaşanıyor..

Geçenlerde Suûd rejiminin İran hakkında yaptığı tehdid dolu açıklamalar bayağı tepki toplamıştı. İran’da ‘resmî yetkili ağız‘ sayılmasa da, ‘Söylenmesi gereken bir şekilde söylenmelidir..‘ mantığına göre uygun olarak konuşan yetkili ağızlardan birisi olan ve 1980-88 arasındaki İran-Irak Savaşı’nda İnkılab Muhafızları Ordusu‘na 7 yıl başkomutanlık yapan ve halen de ‘Ülke ve Nizâmın Maslahatını Belirleme Kurulu Genel Sekreterliği‘ni

yürüten Muhsin Rızaî, bir karşılık vererek, ‘Suûd rejimi aklını başına alsın.. Bizi hışımlandırırsa, sonrasını düşünmelidir. Çünkü o zaman geride ne Suûdî kalır, ne vehhabîlik..‘ demişti.

Bu şimdi yine niye mi hatırlandı?

Çünkü, İran makamları Azerbaycan Cumhuriyeti’nin İsrail rejimiyle sıkı ve tehlikeli ilişkiler geliştirmesini eleştirince.. Azerbaycan Hükûmet Sözcüsü evvelki gün yaptığı tehdidler dolu cevabî açıoklamasında, ‘İran Devleti Azerbaycan’ın bağımsızlığına saygısızlık yapar ve bizi hışımlandırırsa geride İran bile kalmaz..‘ deyiverdi.

Uslûb bu..

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Siz birilerine böyle bir söylem geliştirip diplomasinin alışılmış ölçüleri dışında hareket etmeyi âdet haline getirirseniz, karşılığında hattâ hiç ummadığınız birileri de size böyle hitab edebilir.

O halde, ‘bin düşünüp bir söylemek ve manevra alanı bırakacak şekilde bir diplomasi dili geliştirmek‘ gerekliliği unutulmamalıdır.. Nitekim, bizde de yakın geçmişte, ‘Biz olmaksızın Ortadoğu’da yaprak kıpırdamaz..‘ diye stratejik derinliği olmayan sözler edenleri hadiseler yalanlamıştır.

Ya da bir başka örnek..

Bir kaç ay önce Suûdî rejimi, Amerikan emperyalizmi tarafından yarım asrı aşan bir süredir bir elbezi gibi kullanıldıktan sonra artık kenara atılacağının ve bölgede kendi yerini İran’la doldurabileceğinin korkusunu yaşamaya başlayınca, ‘Amerika‘daki 750 milyar dolarlık mal varlığını geri çeker ve devlet tahvillerini satarım‘ gibi bir tehditte bulundu.. Ama, arkasını hesab edemedi. Çünkü, Amerikan Kongresi, Suûdî rejiminin 11 Eylûl 2001 Saldırıları‘ndaki sorumluluğunun araştırılması yönünde bir karar aldı ve ardından da, Suûdî‘nin Amerikan bankalarındaki dev servetini dondurdu. Suûdi rejimi şimdi kara kara düşünüyor.. Halbuki o servetini çekmeden öyle açıklamaların geri tepeceğini düşünebilmeliydi.. Kaldı ki, USA emperyalizminin, başta İran olmak üzere bir çok ülkenin kendi bankalarındaki dev para kaynaklarını dondurduğunu hatırlanabilirdi.

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Taraflar bu gibi beyanlarla savaş mantığına uygun bir zemine sürüklenmeye amâde hale getirilmek isteniyor. Çünkü, savaş(tırıl)mak istenen taraflar birbirlerine derin nefret beslemezlerse savaşamazlar. Öyle bir durumda savaşan güçlerin gözleri, karşı tarafı yok etmeye değil, bir uzlaşmaya zorlayacak şekildeki taktikler geliştirmeyi esas alır.

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Bölgemiz üzerindeki karabulutlar giderek yoğunlaşıyor..

Amerikan Hükûmeti, Rusya’nın onlarca diplomatını ‘istenmeyen adam‘ ilan ederek, ülkeyi derhal terketmelerini istedi. Rusya da misliyle mukabelede bulunacağını açıkladı.. Putin ise, hesabını B. Amerika’da Trump’ın işbaşına geçeceği 20 Ocak gününe göre yapıyor.

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Aynı durum İsrail rejimi için de geçerli.. İsrail rejiminin Filistin’de yeni yerleşim birimleri tesis etmek yönündeki uygulamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğuna dair bir karar tasarısı BM Genel Kurulun’ndan B. Amerika’nın çekimser oyuyla geçince Obama yönetimiyle İsrail rejimi arasında bu zamana kadar hiç yaşanmamış bir gerilim meydana geldi. Trump ise, Obama yönetimini suçlayarak, İsrail rejimine ‘20 Ocak’a kadar dayanın!‘ diyor.

Bu da tabloyu daha bir karartıyor.

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Türkiye ile Amerika arasında cereyan eden ve gerek Mevlud Çavuşoğlu‘nun, gerekse Tayyib Erdoğan’ın sert açıklamaları ve bu gelişmelerin NATO dünyasında meydana getirdiği tedirginlikle, Rusya ile Türkiye’nin garantör olduğu ve İran’ın fiilen dışarda kaldığı şekilde Haleb’de uygulamaya konulan ‘ateş-kes‘ sürecine ise inşaallah yarın değinelim..

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